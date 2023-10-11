Тюнінгований Suzuki Jimny порівняли з культовим французьким хетчбеком на прямій (відео)

Suzuki Jimny з тюнінгом виявився гідним суперником для культового Peugeot 205 GTI. Проте в цих перегонах є тільки один переможець.

Блогери влаштували драг-рейсинг між Suzuki Jimny четвертого покоління і спортивним хетчбеком Peugeot 205 GTI. У перегонах брав участь модифікований позашляховик. Відео опублікували на YouTube-каналі Carwow.

У заїзді взяли участь два позашляховики Suzuki Jimny. Один з автомобілів отримав тюнінг і став потужнішим. Їхнім суперником став заряджений хетчбек Peugeot 205 GTI 1980-х років.

Перший Suzuki Jimny оснащений стандартним 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 102 к.с. і 130 Нм крутного моменту. Вага позашляховика становить 1035 кг.

Під капотом другого Suzuki Jimny встановлено модифікований 1,5-літровий турбований двигун потужністю 165 к.с. і 195 Нм крутного моменту. Він важить трохи більше за стандартну модель.

Peugeot 205 GTI оснащений 1,9-літровим турбованим двигуном потужністю 122 к.с. і 161 Нм крутного моменту. Вага хетчбека становить лише 860 кг.

У першому заїзді з місця тюнінгований Suzuki Jimny впевнено вирвався вперед. Перед фінішем його майже наздогнав Peugeot 205 GTI. Стандартний позашляховик приїхав останнім.

Перед другим заїздом з місця водій зняв запасне колесо з Peugeot 205 GTI, щоб знизити вагу авто. Дивно, але це допомогло хетчбеку посісти перше місце в перегонах. Тепер друге місце дісталося тюнінгованому Suzuki Jimny.

Третій заїзд закріпив перемогу Peugeot 205 GTI. Він виявився швидшим за двох більш сучасних позашляховиків.

Раніше Фокус писав, що блогери влаштували драг-рейсинг між новим гібридним хетчбеком Toyota Prius, Mazda 3 і Subaru WRX.