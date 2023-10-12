Купівля та продаж авто: у "Дії" з'явився новий корисний сервіс для водіїв

Наразі послуга купівлі та продажу транспортних засобів у "Дії" перебуває на стадії бета-тестування. У майбутньому скористатися новим сервісом зможуть усі українці.

У "Дії" з'явився новий корисний сервіс для водіїв. Запущено бета-тестування послуги купівлі та продажу автомобілів онлайн. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Міжнародному економічному форумі в Києві.

У сервісі державних послуг "Дія" тепер можна купити або продати автомобіль. Для цього не потрібно звертатися до центру МВС.

"Зараз у бета-тестування запущено сервіс, який дає змогу купити або продати автомобіль у "Дії". Без центру МВС, без послуг "бігунків", які пропонують купити місце в черзі. За допомогою декількох кліків можна продати авто в "Дії"", — сказав Федоров.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко також заявив, що в Україні скасують обов'язкову технічну експертизу автомобілів. Її проводитимуть тільки під час першої реєстрації транспортного засобу або за бажанням покупця.

Раніше Фокус повідомляв, що в Міністерстві цифрової трансформації України доопрацювали послугу шерінгу автомобілів у "Дії".

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