Дивний дизайн і двигун Toyota Corolla: представлений афганський суперкар (відео)

Entop Simurgh оснащений скромним 1,8-літровим двигуном від Toyota Corolla 2004 року. Афганський суперкар планують випробувати в перегонах.

На автошоу в Досі (Катар) презентували новий Entop Simurgh. Незвичайний суперкар побудували в Афганістані і планують запустити в дрібносерійне виробництво. Про це повідомляє сайт Carscoops.

У Entop Simurgh нестандартний дизайн Фото: Bloomberg

Суперкар Entop Simurgh задумав афганський підприємець Мохаммед Реза Ахмаді. Роботи над авто почалися ще 5 років тому — до захоплення влади рухом "Талібан". Нині таліби планують використати проєкт, щоб нагадати про Афганістан, а також для "покращення іміджу країни".

Перший прототип суперкара показали на початку року під назвою Mada9. Нову версію моделі перейменували в Simurgh — на честь птаха з собачою головою з перської міфології.

Спортивну модель оснастили мотором від Toyota Corolla Фото: carscoops.com

Афганський суперкар вирізняється доволі дивним дизайном. З одного боку, у нього обтічний силует, з іншого — на капоті з'явився незвичайний горб. Якість авто — вельми кустарна.

Салон Entop Simurgh не показали, оскільки він ще не готовий. Не розкривають і характеристики: відомо лише, що спортивне купе оснащене доопрацьованим 1,8-літровим мотором від старої Toyota Corolla 2004 року.

Entop Simurgh планують виставити на 24-годинні перегони в Ле-Мані, а потім запустити в дрібносерійне виробництво. Втім, Мохаммед Реза Ахмаді зізнається, що грошей на це немає, а тому оголосив кампанію зі збору пожертвувань на суму $43,2 мільйона.

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