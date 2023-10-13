Французи запустили у виробництво 1085-сильний суперкар з незвичайним дизайном (фото)

Delage D12 обіцяє стати найшвидшим автомобілем у світі для доріг загального користування. Суперкар здатний розвивати швидкість до 360 км/год і набирати першу сотню за 2,5 секунди.

Відроджений французький автовиробник Delage розпочав виробництво гібридного суперкара D12. Новинка отримала незвичайний дизайн і потужну силову установку. Про це повідомили на сайті Autocar.

Delage D12 об'єднує в собі риси дизайну болідів "Формули-1" і дорожніх суперкарів. Модель заснована на монококу з вуглецевого волокна, що дало змогу значно знизити вагу авто.

Спереду розташовані компактні фари та незвичайні крила. На кузові є безліч елементів активної аеродинаміки для збільшення притискної сили.

Ззаду встановлено масивне антикрило і два вихлопних патрубки. Є і великий карбоновий дифузор.

Ззаду розмістили масивне антикрило Фото: Delage

Delage D12 вирізняється незвичайним розташуванням сидінь. Пасажир сидить за спиною водія.

Два сидіння розташовані одне за одним Фото: Delage

Delage D12 оснащений гібридною установкою з 7,6-літровим двигуном V12 та електромотором сумарною потужністю 1085 к.с. і 1077 Нм крутного моменту. Також суперкар отримав унікальну конструкцію підвіски, яку використовували команди McLaren і Ferrari у "Формулі-1" 1990-х років.

Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 2,5 секунди. Максимальна швидкість становить 360 км/год.

Суперкар випустять обмеженим тиражем у 30 екземплярів. Вартість новинки становить від 2,07 млн доларів.

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