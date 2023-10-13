Яскравий дизайн і 715 сил: компактний спорткар BMW отримав стильний тюнінг (фото)

BMW M2 від Manhart здатний розвивати швидкість понад 300 км/год. Крім цього спорткар отримав доопрацьовані гальма і підвіску, а також безліч косметичних поліпшень.

Німецьке тюнінг-ательє Manhart модифікувало спорткар BMW M2 (F87). Купе отримало новий кузовний обвіс, покращений двигун та інші доопрацювання. Про це розповіли на сайті тюнера.

BMW M2 від Manhart відрізняється незвичайним забарвленням чорно-бірюзового кольору. Зовнішній вигляд доповнюють нові 20-дюймові колісні диски Concave One, які взуті в шини розміром 265/25 спереду і 295/25 ззаду.

Спереду з'явився збільшений сплітер і новий капот. Також тюнери трохи змінили бічні дзеркала заднього виду.

Спереду встановлено збільшений спліттер Фото: Manhart

Ззаду встановили масивне антикрило. Крім цього карбоновий дифузор став більшим.

Ззаду розташоване велике антикрило Фото: Manhart

В інтер'єрі з'явилися спортивні сидіння Recaro Sportster CS з каркасом безпеки. Усередині присутні контрастні акценти бірюзового кольору.

В інтер'єрі встановлено каркас безпеки Фото: Manhart

BMW M2 від Manhart оснащений 3,0-літровим турбованим двигуном потужністю 715 к.с. і 815 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість авто становить понад 300 км/год.

Також спорткар отримав вихлопну систему з нержавіючої сталі. Завдяки цьому двигун став звучати ще агресивніше.

На передній осі встановлено гальмівні диски діаметром 395 мм, а ззаду — 380 мм. За доплату доступні карбоно-керамічні гальма.

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