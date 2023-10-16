Експерти визначили найкращі зимові шини для кросоверів 2023 року (відео)

Експерти провели кілька випробувань по засніженій, мокрій і сухій дорозі, щоб визначити найкращі шини. Багато моделей показали непогані результати у всіх тестах.

Експерти порівняли популярні зимові шини для кросоверів. Загалом у випробуваннях взяли участь 9 моделей від великих виробників. Відео опублікували на YouTube-каналі Tyre Reviews.

Уже зовсім скоро для автомобілістів настане зимовий сезон. Тому необхідно заздалегідь вибрати відповідні шини для свого авто.

Кросовери справляються зі складними дорожніми умовами краще за інших легкових автомобілів завдяки збільшеному дорожньому просвіту і повному приводу. Проте краще зчеплення з дорогою допоможуть забезпечити правильні шини.

Загалом експерти провели кілька випробувань на засніженій дорозі, на мокрому покритті та на сухому асфальті. Тестовим автомобілем став заряджений кросовер Volkswagen Tiguan R.

У порівнянні брали участь комплекти шин:

Bridgestone Blizzak LM005;

Continental WinterContact TS 870 P;

Goodyear UltraGrip Performance Plus SUV;

Hankook Winter i cept evo 3 X;

Leao Winter Defender UHP;

Maxxis Premitra Snow WP6 SUV;

Michelin Pilot Alpin 5 SUV;

Nokian Snowproof 2 SUV;

Pirelli Scorpion Winter 2.

На засніженій дорозі найкращу керованість забезпечили шини Michelin Pilot Alpin 5 SUV. Модель Continental WinterContact TS 870 P показала себе трохи гірше.

Найкращий розгін з місця забезпечив комплект Michelin Pilot Alpin 5 SUV. Шини Pirelli Scorpion Winter 2 посіли друге місце.

Найкраще гальмування на засніженій дорозі забезпечили покришки Hankook Winter i cept evo 3 X. Nokian Snowproof 2 SUV впоралися трохи гірше.

У мокру погоду найкращу керованість забезпечують шини Pirelli Scorpion Winter 2. На другому місці розташувалася модель Goodyear UltraGrip Performance Plus SUV.

Експерти заявили, що найкращими є шини Continental WinterContact TS 870 P. Ця модель забезпечує найкращу керованість на сухій дорозі, а також має одне з найкращих співвідношень ціна-якість.

Також експерти рекомендують звернути увагу на модель Michelin Pilot Alpin 5 SUV. Шини Leao Winter Defender UHP показали себе гірше за інших, але ці покришки підходять для сучасних кросоверів.

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