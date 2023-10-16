Названо найкращі преміальні сімейні автомобілі 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли 10 сімейних автомобілів, які багато в чому перевершують своїх конкурентів. Ці моделі мають розкішні інтер'єри та деякі інші унікальні особливості.

Американські експерти назвали найкращі сімейні авто 2023 року преміумсегмента. Ці моделі пропонують практичні та розкішні інтер'єри. Рейтинг опублікували на сайті CarBuzz.

Автовиробники пропонують безліч сімейних моделей. Експерти виділили найрозкішніші авто, які входять до цього класу.

Загалом до рейтингу увійшли 10 сімейних автомобілів із високим рівнем розкоші. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами.

Топ 10 найкращих преміальних сімейних авто 2023 року

10. Audi A6 Allroad

Audi A6 Allroad здатний впоратися з бездоріжжям Фото: Audi

Audi A6 Allroad підійде для водіїв, яким потрібен не просто практичний преміальний автомобіль. Ця модель також відмінно справляється з бездоріжжям, але не стає незграбною на дорогах.

Усередині ви знайдете гарний і просторий інтер'єр з оздобленням із високоякісних матеріалів. Крім цього універсал пропонує місткий багажник.

9. Volvo XC90

Volvo XC90 безпечніший за конкурентів Фото: Volvo

Volvo XC90 є одним із найбезпечніших кросоверів на ринку. Крім цього модель відрізняється просторим і красивим інтер'єром зі зручною інформаційно-розважальною системою.

Кросовер доступний у версіях на сім посадкових місць. При цьому багажник все ще залишається містким.

8. Toyota Sienna

Toyota Sienna підходить для великої родини Фото: Toyota

Toyota Sienna давно зарекомендувала себе як чудовий мінівен для великої родини. Модель має багате оснащення і просторий інтер'єр.

Топові версії мінівена відрізняються високоякісним внутрішнім оздобленням. До списку оснащення входять деякі ексклюзивні функції, яких немає у конкурентів.

7. Hyundai Palisade Calligraphy

Hyundai Palisade пропонує просторий інтер'єр Фото: Motor1.com

Топова версія Hyundai Palisade відрізняється багатим оснащенням і розкішним інтер'єром на сім посадочних місць. Внутрішнє оздоблення включає шкіру Nappa і дерево.

На другому ряду встановлено капітанські крісла з підігрівом і вентиляцією. Також топова модифікація кросовера пропонує преміальну аудіосистему Harman Kardon QuantumLogic з 12 динаміками.

6. Cadillac Escalade ESV Premium Luxury Platinum

Cadillac Escalade комфортніший за багатьох конкурентів Фото: General Motors

Cadillac Escalade є одним із найрозкішніших і найбільших позашляховиків у своєму класі. Версія ESV Premium Luxury Platinum робить колісну базу моделі ще довшою, а інтер'єр — розкішнішим.

В інтер'єрі є багато місця для пасажирів усіх трьох поруч. Крім цього модель вирізняється багатим оснащенням із просунутою аудіосистемою AKG з 36 динаміками, холодильником і величезним панорамним дахом.

5. Lincoln Navigator

Lincoln Navigator пропонує розкішний інтер'єр Фото: Lincoln

Конкурент Cadillac Escalade від Ford також пропонує розкішний інтер'єр і преміальне оснащення. Передні сидіння підтримують електрорегулювання в 30 напрямках, а також підігрів і вентиляцію.

На другому і третьому рядах сидінь є багато місця для ніг. Величезний панорамний дах Vista відкриває вид на зірки для всіх пасажирів.

4. Lexus RX Hybrid

Lexus RX Hybrid має невелику витрату палива Фото: Lexus

Гібридна версія Lexus RX відрізняється високим рівнем безпеки та багатим оснащенням. Також це економний кросовер з невеликою витратою палива, але потужною силовою установкою.

В інтер'єрі пропонується шкіряне оздоблення Lexus NuLuxe, різні варіанти оздоблення деревом на вибір, а також інформаційно-розважальна система з 14-дюймовим сенсорним дисплеєм. До списку оснащення входять адаптивний круїз-контроль, система запобігання зіткнень із виявленням пішоходів і система розпізнавання дорожніх знаків.

3. Lucid Air Grand Touring

Lucid Air не тільки розкішний, а й швидкий автомобіль Фото: Lucid Motors

Електромобіль Lucid Air Grand Touring пропонує не тільки розкішний інтер'єр і багате оснащення, а й 1050-сильну установку з двома електромоторами. Седан здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,6 секунди.

Також приваблює великий запас ходу Lucid Air Grand Touring у 830 км на одному заряді. Всередині достатньо місця для п'яти осіб, які можуть подорожувати з комфортом.

2. Volvo V60 Recharge

Volvo V60 Recharge вирізняється високим рівнем практичності Фото: Volvo

Volvo V60 Recharge не тільки універсальніший за багатьох своїх конкурентів, а й швидший. У цьому заслуга гібридної установки потужністю 455 к.с. Завдяки цьому розгін до сотні займає всього 4,3 секунди.

Комплектація Polestar Engineered пропонує спортивні гальма Brembo та амортизатори Ohlins. Крім цього модель залишається дуже практичною і має розкішний інтер'єр.

1. Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid Pinnacle

Chrysler Pacifica пропонує практичний інтер'єр Фото: Chrysler

Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid Pinnacle об'єднує в собі всі якості ідеального сімейного авто. Гібридний мінівен витрачає лише 2,9 літра бензину на 100 км, але має потужну силову установку.

Усередині встановлено сім сидінь, які можна налаштувати під себе. Вони обтягнуті шкірою Nappa, а на другому ряду передбачені подушки для додаткового комфорту.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих сімейних автомобілів з пробігом.