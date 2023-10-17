Спорткар майбутнього: Subaru представили свій перший заряджений електромобіль (фото)

Заряджений електрокросовер Subaru Solterra STI може дебютувати вже у 2024 році. Очікується, що ця версія буде значно швидшою за стандартну модель.

Електрокросовер Subaru Solterra отримає заряджену версію STI. Новинка може надійти в продаж уже у 2024 році. Про це розповіли на сайті Best Car.

Спортивний підрозділ STI найближчими роками сконцентрується на виробництві спортивних електромобілів. Першим проєктом компанії стане заряджена версія електрокросовера Solterra.

Subaru Solterra STI вирізняється агресивнішим спортивним обвісом із червоними акцентами на кузові. Також електрокросовер отримає нові легкосплавні колісні диски та деякі інші доопрацювання.

Subaru Solterra STI отримає нові колісні диски Фото: BestCarWeb

Очікується, що заряджена версія буде оснащена спортивною підвіскою і буде трохи нижчою за стандартний кросовер. Крім цього інженери поліпшать гальма Solterra STI.

Subaru Solterra STI отримає поліпшену підвіску Фото: BestCarWeb

Subaru Solterra оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 218 к.с. і 336 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,9 секунди, а максимальна швидкість становить 160 км/год. Найімовірніше, заряджена версія STI зможе похвалитися більш потужною силовою установкою.

За чутками, спортивна модифікація електрокросовера може отримати приставку STe, а не STI. Японський бренд уже подав заявку на такий товарний знак.

Раніше Фокус повідомляв, що спорткар Subaru BRZ отримав нову лімітовану версію Touge.