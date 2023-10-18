Експерти назвали надійні спорткари з пробігом за доступною ціною (фото)

До рейтингу увійшли 10 спортивних моделей, які багато в чому перевершують конкурентів. Ці спорткари мають високий рівень надійності.

Американські експерти назвали найкращі спортивні автомобілі з пробігом за доступною ціною. Також ці моделі відрізняються високим рівнем надійності. Рейтинг опублікували на сайті HotCars.

Автомобілісти люблять спорткари за їх приємну керованість і потужні двигуни. Такі авто дарують набагато більше емоцій від водіння, ніж стандартні моделі.

До рейтингу увійшли 10 спорткарів із пробігом, які можна купити в США менш ніж за $20 000. Ці автомобілі рідко виходять з ладу.

Топ 10 найкращих бюджетних спорткарів з пробігом:

10. BMW 328i

BMW 328i пропонує приємну керованість Фото: BMW

Середня вартість у США: 4 888 — 6 101 долар

4 888 — 6 101 долар Рік випуску: 2008

2008 Потужність і крутний момент: 230 к.с. і 271 Нм

230 к.с. і 271 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 6,5 секунди

6,5 секунди Максимальна швидкість: 209 км/год

BMW 328i не така швидка модифікація як M3, але ця модель також пропонує приємну керованість і багате оснащення. Крім цього 3,0-літровий атмосферний двигун радує своєю надійність.

9. Mazda MX-5

Mazda MX-5 виділяється відточеною керованістю Фото: Mazda

Середня вартість у США: 6 009 — 7 924 долари

6 009 — 7 924 долари Рік випуску: 2008

2008 Потужність і крутний момент: 166 к.с. і 190 Нм

166 к.с. і 190 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 7,2 секунди

7,2 секунди Максимальна швидкість: 215 км/год

Mazda MX-5 виділяється відточеною керованістю та стильним дизайном. Ще однією перевагою моделі є надійний 2,0-літровий атмосферний двигун.

8. Audi TT

Audi TT доступний з повним приводом Фото: Audi

Середня вартість у США: 7 429 — 9 086 доларів

7 429 — 9 086 доларів Рік випуску: 2008

2008 Потужність і крутний момент: 200 к.с. і 280 Нм

200 к.с. і 280 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 6,9 секунди

6,9 секунди Максимальна швидкість: 209 км/год

Audi TT другого покоління є одним із небагатьох компактних спорткарів, який доступний із повним приводом. Проте навіть базова версія з переднім приводом здатна подарувати безліч позитивних емоцій від водіння.

7. BMW Z4 3.0i

BMW Z4 має багате оснащення Фото: BMW

Середня вартість у США: 9 380 — 11 087 доларів

9 380 — 11 087 доларів Рік випуску: 2007

2007 Потужність і крутний момент: 215 к.с. і 250 Нм

215 к.с. і 250 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 6,5 секунди

6,5 секунди Максимальна швидкість: 240 км/год

BMW Z4 пропонує стильний дизайн, приємну керованість і багате оснащення. Крім цього спорткар оснащується надійними двигунами, які рідко виходять з ладу.

6. Scion FR-S/Toyota GT 86/Subaru BRZ

Toyota GT 86 пропонує приємну керованість Фото: Toyota

Середня вартість у США: 10 025 — 11 772 долари

10 025 — 11 772 долари Рік випуску: 2013

2013 Потужність і крутний момент: 200 к.с. і 205 Нм

200 к.с. і 205 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 6,9 секунди

6,9 секунди Максимальна швидкість: 230 км/год

Моделі Scion FR-S, Toyota GT 86 і Subaru BRZ не такі швидкі, як багато конкурентів, але їхня керованість компенсує це. Спорткар дарує багато позитивних емоцій під час водіння, а його атмосферний опозитний двигун здатний безпроблемно прослужити довгі роки.

5. Hyundai Genesis Coupe

Hyundai Genesis Coupe так і не став популярним спорткаром Фото: Hyundai

Середня вартість у США: 11 863 — 14 204 долари

11 863 — 14 204 долари Рік випуску: 2015

2015 Потужність і крутний момент: 348 к.с. і 400 Нм

348 к.с. і 400 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 5,8 секунди

5,8 секунди Максимальна швидкість: 240 км/год

Hyundai Genesis Coupe не став бестселером бренду, але ця модель довела, що південнокорейська компанія здатна створювати чудові спортивні авто. Це задньопривідний спорткар із надійним двигуном і трансмісією, який перевершує за динамікою багатьох конкурентів.

4. Nissan 350Z

Nissan 350Z оснащений потужним двигуном V6 Фото: Nissan

Середня вартість у США: 11 999 — 13 850 доларів

11 999 — 13 850 доларів Рік випуску: 2008

2008 Потужність і крутний момент: 306 к.с. і 363 Нм

306 к.с. і 363 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 5,2 секунди

5,2 секунди Максимальна швидкість: 250 км/год

Nissan 350Z не тільки має стильний дизайн, а й потужний атмосферний двигун V6. При цьому експерти рекомендують обирати модель молодше 2007 року, оскільки вона вирізняється високим рівнем надійності.

3. BMW 228i

BMW 228i компактніший за багатьох конкурентів Фото: BMW

Середня вартість у США: 14 942 — 17 071 долар

14 942 — 17 071 долар Рік випуску: 2015

2015 Потужність і крутний момент: 241 к.с. і 350 Нм

241 к.с. і 350 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 5,3 секунди

5,3 секунди Максимальна швидкість: 250 км/год

Найкомпактніший спорткар BMW пропонує таку саму приємну керованість, як і "старші" моделі. Проте він дешевший і має стильний дизайн.

2. Pontiac Solstice GXP

Pontiac Solstice GXP вирізняється незвичайним дизайном Фото: Pontiac

Середня вартість у США: 11 940 — 14 649 доларів

11 940 — 14 649 доларів Рік випуску: 2009

2009 Потужність і крутний момент: 260 к.с. і 353 Нм

260 к.с. і 353 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 5,4 секунди

5,4 секунди Максимальна швидкість: 229 км/год

Pontiac Solstice GXP вирізняється незвичайним дизайном і має приємну керованість. Також ця модель оснащується надійним двигуном, який рідко виходить з ладу.

1. Ford Mustang EcoBoost

Ford Mustang EcoBoost оснащений надійним двигуном Фото: Ford

Середня вартість у США: 17 286 — 19 437 долар

17 286 — 19 437 долар Рік випуску: 2017

2017 Потужність і крутний момент: 310 к.с. і 434 Нм

310 к.с. і 434 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 5,7 секунди

5,7 секунди Максимальна швидкість: 250 км/год

Багато власників Ford Mustang з 2,3-літровим двигуном EcoBoost рідко стикаються з поломками. Цей мотор здатний прослужити сотні тисяч км.

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