Експерти назвали надійні спорткари з пробігом за доступною ціною (фото)
До рейтингу увійшли 10 спортивних моделей, які багато в чому перевершують конкурентів. Ці спорткари мають високий рівень надійності.
Американські експерти назвали найкращі спортивні автомобілі з пробігом за доступною ціною. Також ці моделі відрізняються високим рівнем надійності. Рейтинг опублікували на сайті HotCars.
Автомобілісти люблять спорткари за їх приємну керованість і потужні двигуни. Такі авто дарують набагато більше емоцій від водіння, ніж стандартні моделі.
До рейтингу увійшли 10 спорткарів із пробігом, які можна купити в США менш ніж за $20 000. Ці автомобілі рідко виходять з ладу.
Топ 10 найкращих бюджетних спорткарів з пробігом:
10. BMW 328i
- Середня вартість у США: 4 888 — 6 101 долар
- Рік випуску: 2008
- Потужність і крутний момент: 230 к.с. і 271 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 6,5 секунди
- Максимальна швидкість: 209 км/год
BMW 328i не така швидка модифікація як M3, але ця модель також пропонує приємну керованість і багате оснащення. Крім цього 3,0-літровий атмосферний двигун радує своєю надійність.
9. Mazda MX-5
- Середня вартість у США: 6 009 — 7 924 долари
- Рік випуску: 2008
- Потужність і крутний момент: 166 к.с. і 190 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 7,2 секунди
- Максимальна швидкість: 215 км/год
Mazda MX-5 виділяється відточеною керованістю та стильним дизайном. Ще однією перевагою моделі є надійний 2,0-літровий атмосферний двигун.
8. Audi TT
- Середня вартість у США: 7 429 — 9 086 доларів
- Рік випуску: 2008
- Потужність і крутний момент: 200 к.с. і 280 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 6,9 секунди
- Максимальна швидкість: 209 км/год
Audi TT другого покоління є одним із небагатьох компактних спорткарів, який доступний із повним приводом. Проте навіть базова версія з переднім приводом здатна подарувати безліч позитивних емоцій від водіння.
7. BMW Z4 3.0i
- Середня вартість у США: 9 380 — 11 087 доларів
- Рік випуску: 2007
- Потужність і крутний момент: 215 к.с. і 250 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 6,5 секунди
- Максимальна швидкість: 240 км/год
BMW Z4 пропонує стильний дизайн, приємну керованість і багате оснащення. Крім цього спорткар оснащується надійними двигунами, які рідко виходять з ладу.
6. Scion FR-S/Toyota GT 86/Subaru BRZ
- Середня вартість у США: 10 025 — 11 772 долари
- Рік випуску: 2013
- Потужність і крутний момент: 200 к.с. і 205 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 6,9 секунди
- Максимальна швидкість: 230 км/год
Моделі Scion FR-S, Toyota GT 86 і Subaru BRZ не такі швидкі, як багато конкурентів, але їхня керованість компенсує це. Спорткар дарує багато позитивних емоцій під час водіння, а його атмосферний опозитний двигун здатний безпроблемно прослужити довгі роки.
5. Hyundai Genesis Coupe
- Середня вартість у США: 11 863 — 14 204 долари
- Рік випуску: 2015
- Потужність і крутний момент: 348 к.с. і 400 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 5,8 секунди
- Максимальна швидкість: 240 км/год
Hyundai Genesis Coupe не став бестселером бренду, але ця модель довела, що південнокорейська компанія здатна створювати чудові спортивні авто. Це задньопривідний спорткар із надійним двигуном і трансмісією, який перевершує за динамікою багатьох конкурентів.
4. Nissan 350Z
- Середня вартість у США: 11 999 — 13 850 доларів
- Рік випуску: 2008
- Потужність і крутний момент: 306 к.с. і 363 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 5,2 секунди
- Максимальна швидкість: 250 км/год
Nissan 350Z не тільки має стильний дизайн, а й потужний атмосферний двигун V6. При цьому експерти рекомендують обирати модель молодше 2007 року, оскільки вона вирізняється високим рівнем надійності.
3. BMW 228i
- Середня вартість у США: 14 942 — 17 071 долар
- Рік випуску: 2015
- Потужність і крутний момент: 241 к.с. і 350 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 5,3 секунди
- Максимальна швидкість: 250 км/год
Найкомпактніший спорткар BMW пропонує таку саму приємну керованість, як і "старші" моделі. Проте він дешевший і має стильний дизайн.
2. Pontiac Solstice GXP
- Середня вартість у США: 11 940 — 14 649 доларів
- Рік випуску: 2009
- Потужність і крутний момент: 260 к.с. і 353 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 5,4 секунди
- Максимальна швидкість: 229 км/год
Pontiac Solstice GXP вирізняється незвичайним дизайном і має приємну керованість. Також ця модель оснащується надійним двигуном, який рідко виходить з ладу.
1. Ford Mustang EcoBoost
- Середня вартість у США: 17 286 — 19 437 долар
- Рік випуску: 2017
- Потужність і крутний момент: 310 к.с. і 434 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 5,7 секунди
- Максимальна швидкість: 250 км/год
Багато власників Ford Mustang з 2,3-літровим двигуном EcoBoost рідко стикаються з поломками. Цей мотор здатний прослужити сотні тисяч км.
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