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Авто

Експерти назвали надійні спорткари з пробігом за доступною ціною (фото)

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Фото: Ford | Ford Mustang доступний із кількома двигунами на вибір

До рейтингу увійшли 10 спортивних моделей, які багато в чому перевершують конкурентів. Ці спорткари мають високий рівень надійності.

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Американські експерти назвали найкращі спортивні автомобілі з пробігом за доступною ціною. Також ці моделі відрізняються високим рівнем надійності. Рейтинг опублікували на сайті HotCars.

Автомобілісти люблять спорткари за їх приємну керованість і потужні двигуни. Такі авто дарують набагато більше емоцій від водіння, ніж стандартні моделі.

До рейтингу увійшли 10 спорткарів із пробігом, які можна купити в США менш ніж за $20 000. Ці автомобілі рідко виходять з ладу.

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Топ 10 найкращих бюджетних спорткарів з пробігом:

10. BMW 328i

BMW 328i Fullscreen
BMW 328i пропонує приємну керованість
Фото: BMW
  • Середня вартість у США: 4 888 — 6 101 долар
  • Рік випуску: 2008
  • Потужність і крутний момент: 230 к.с. і 271 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 6,5 секунди
  • Максимальна швидкість: 209 км/год

BMW 328i не така швидка модифікація як M3, але ця модель також пропонує приємну керованість і багате оснащення. Крім цього 3,0-літровий атмосферний двигун радує своєю надійність.

9. Mazda MX-5

Mazda MX-5 Fullscreen
Mazda MX-5 виділяється відточеною керованістю
Фото: Mazda
  • Середня вартість у США: 6 009 — 7 924 долари
  • Рік випуску: 2008
  • Потужність і крутний момент: 166 к.с. і 190 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 7,2 секунди
  • Максимальна швидкість: 215 км/год

Mazda MX-5 виділяється відточеною керованістю та стильним дизайном. Ще однією перевагою моделі є надійний 2,0-літровий атмосферний двигун.

8. Audi TT

Audi TT Fullscreen
Audi TT доступний з повним приводом
Фото: Audi
  • Середня вартість у США: 7 429 — 9 086 доларів
  • Рік випуску: 2008
  • Потужність і крутний момент: 200 к.с. і 280 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 6,9 секунди
  • Максимальна швидкість: 209 км/год

Audi TT другого покоління є одним із небагатьох компактних спорткарів, який доступний із повним приводом. Проте навіть базова версія з переднім приводом здатна подарувати безліч позитивних емоцій від водіння.

7. BMW Z4 3.0i

BMW Z4 Fullscreen
BMW Z4 має багате оснащення
Фото: BMW
  • Середня вартість у США: 9 380 — 11 087 доларів
  • Рік випуску: 2007
  • Потужність і крутний момент: 215 к.с. і 250 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 6,5 секунди
  • Максимальна швидкість: 240 км/год

BMW Z4 пропонує стильний дизайн, приємну керованість і багате оснащення. Крім цього спорткар оснащується надійними двигунами, які рідко виходять з ладу.

6. Scion FR-S/Toyota GT 86/Subaru BRZ

Toyota GT 86 Fullscreen
Toyota GT 86 пропонує приємну керованість
Фото: Toyota
  • Середня вартість у США: 10 025 — 11 772 долари
  • Рік випуску: 2013
  • Потужність і крутний момент: 200 к.с. і 205 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 6,9 секунди
  • Максимальна швидкість: 230 км/год

Моделі Scion FR-S, Toyota GT 86 і Subaru BRZ не такі швидкі, як багато конкурентів, але їхня керованість компенсує це. Спорткар дарує багато позитивних емоцій під час водіння, а його атмосферний опозитний двигун здатний безпроблемно прослужити довгі роки.

5. Hyundai Genesis Coupe

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Hyundai Genesis Coupe так і не став популярним спорткаром
Фото: Hyundai
  • Середня вартість у США: 11 863 — 14 204 долари
  • Рік випуску: 2015
  • Потужність і крутний момент: 348 к.с. і 400 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 5,8 секунди
  • Максимальна швидкість: 240 км/год

Hyundai Genesis Coupe не став бестселером бренду, але ця модель довела, що південнокорейська компанія здатна створювати чудові спортивні авто. Це задньопривідний спорткар із надійним двигуном і трансмісією, який перевершує за динамікою багатьох конкурентів.

4. Nissan 350Z

Nissan 350Z Fullscreen
Nissan 350Z оснащений потужним двигуном V6
Фото: Nissan
  • Середня вартість у США: 11 999 — 13 850 доларів
  • Рік випуску: 2008
  • Потужність і крутний момент: 306 к.с. і 363 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 5,2 секунди
  • Максимальна швидкість: 250 км/год

Nissan 350Z не тільки має стильний дизайн, а й потужний атмосферний двигун V6. При цьому експерти рекомендують обирати модель молодше 2007 року, оскільки вона вирізняється високим рівнем надійності.

3. BMW 228i

BMW 228i Fullscreen
BMW 228i компактніший за багатьох конкурентів
Фото: BMW
  • Середня вартість у США: 14 942 — 17 071 долар
  • Рік випуску: 2015
  • Потужність і крутний момент: 241 к.с. і 350 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 5,3 секунди
  • Максимальна швидкість: 250 км/год

Найкомпактніший спорткар BMW пропонує таку саму приємну керованість, як і "старші" моделі. Проте він дешевший і має стильний дизайн.

2. Pontiac Solstice GXP

Pontiac Solstice GXP Fullscreen
Pontiac Solstice GXP вирізняється незвичайним дизайном
Фото: Pontiac
  • Середня вартість у США: 11 940 — 14 649 доларів
  • Рік випуску: 2009
  • Потужність і крутний момент: 260 к.с. і 353 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 5,4 секунди
  • Максимальна швидкість: 229 км/год

Pontiac Solstice GXP вирізняється незвичайним дизайном і має приємну керованість. Також ця модель оснащується надійним двигуном, який рідко виходить з ладу.

1. Ford Mustang EcoBoost

Ford Mustang Fullscreen
Ford Mustang EcoBoost оснащений надійним двигуном
Фото: Ford
  • Середня вартість у США: 17 286 — 19 437 долар
  • Рік випуску: 2017
  • Потужність і крутний момент: 310 к.с. і 434 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 5,7 секунди
  • Максимальна швидкість: 250 км/год

Багато власників Ford Mustang з 2,3-літровим двигуном EcoBoost рідко стикаються з поломками. Цей мотор здатний прослужити сотні тисяч км.

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