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Авто

Эксперты назвали надежные спорткары с пробегом по доступной цене (фото)

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Фото: Ford | Ford Mustang доступен с несколькими двигателями на выбор

В рейтинг вошли 10 спортивных моделей, которые во многом превосходят конкурентов. Эти спорткары имеют высокий уровень надежности.

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Американские эксперты назвали лучшие спортивные автомобили с пробегом по доступной цене. Также эти модели отличаются высоким уровнем надежности. Рейтинг опубликовали на сайте HotCars.

Автомобилисты любят спорткары за их приятную управляемость и мощные двигатели. Такие авто дарят намного больше эмоций от вождения, чем стандартные модели.

В рейтинг вошли 10 спорткаров с пробегом, которые можно купить в США менее чем за $20 000. Эти автомобили редко выходят из строя.

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ТОП-10 лучших бюджетных спорткаров с пробегом:

10. BMW 328i

BMW 328i Fullscreen
BMW 328i предлагает приятную управляемость
Фото: BMW
  • Средняя стоимость в США: 4 888 — 6 101 доллар
  • Год выпуска: 2008
  • Мощность и крутящий момент: 230 л.с. и 271 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 6,5 секунды
  • Максимальная скорость: 209 км/ч

BMW 328i не такая быстрая модификация как M3, но эта модель также предлагает приятную управляемость и богатое оснащение. Помимо этого 3,0-литровый атмосферный двигатель радует своей надежность.

9. Mazda MX-5

Mazda MX-5 Fullscreen
Mazda MX-5 выделяется отточенной управляемостью
Фото: Mazda
  • Средняя стоимость в США: 6 009 — 7 924 доллара
  • Год выпуска: 2008
  • Мощность и крутящий момент: 166 л.с. и 190 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 7,2 секунды
  • Максимальная скорость: 215 км/ч

Mazda MX-5 выделяется отточенной управляемостью и стильным дизайном. Еще одним преимуществом модели является надежный 2,0-литровый атмосферный двигатель.

8. Audi TT

Audi TT Fullscreen
Audi TT доступен с полным приводом
Фото: Audi
  • Средняя стоимость в США: 7 429 — 9 086 долларов
  • Год выпуска: 2008
  • Мощность и крутящий момент: 200 л.с. и 280 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 6,9 секунды
  • Максимальная скорость: 209 км/ч

Audi TT второго поколения является одним из немногих компактных спорткаров, который доступен с полным приводом. Тем не менее даже базовая версия с передним приводом способна подарить множество положительных эмоций от вождения.

7. BMW Z4 3.0i

BMW Z4 Fullscreen
BMW Z4 имеет богатое оснащение
Фото: BMW
  • Средняя стоимость в США: 9 380 — 11 087 долларов
  • Год выпуска: 2007
  • Мощность и крутящий момент: 215 л.с. и 250 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 6,5 секунды
  • Максимальная скорость: 240 км/ч

BMW Z4 предлагает стильный дизайн, приятную управляемость и богатое оснащение. Помимо этого спорткар оснащается надежными двигателями, которые редко выходят из строя.

6. Scion FR-S/Toyota GT 86/Subaru BRZ

Toyota GT 86 Fullscreen
Toyota GT 86 предлагает приятную управляемость
Фото: Toyota
  • Средняя стоимость в США: 10 025 — 11 772 доллара
  • Год выпуска: 2013
  • Мощность и крутящий момент: 200 л.с. и 205 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 6,9 секунды
  • Максимальная скорость: 230 км/ч

Модели Scion FR-S, Toyota GT 86 и Subaru BRZ не такие быстрые, как многие конкуренты, но их управляемость компенсирует это. Спорткар дарит много положительных эмоций во время вождения, а его атмосферный оппозитный двигатель способен беспроблемно прослужить долгие годы.

5. Hyundai Genesis Coupe

Hyundai Genesis Coupe Fullscreen
Hyundai Genesis Coupe так и не стал популярным спорткаром
Фото: Hyundai
  • Средняя стоимость в США: 11 863 — 14 204 доллара
  • Год выпуска: 2015
  • Мощность и крутящий момент: 348 л.с. и 400 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,8 секунды
  • Максимальная скорость: 240 км/ч

Hyundai Genesis Coupe не стал бестселлером бренда, но эта модель доказала, что южнокорейская компания способна создавать отличные спортивные авто. Это заднеприводный спорткар с надежным двигателем и трансмиссией, который превосходит по динамике многих конкурентов.

4. Nissan 350Z

Nissan 350Z Fullscreen
Nissan 350Z оснащен мощным двигателем V6
Фото: Nissan
  • Средняя стоимость в США: 11 999 — 13 850 долларов
  • Год выпуска: 2008
  • Мощность и крутящий момент: 306 л.с. и 363 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,2 секунды
  • Максимальная скорость: 250 км/ч

Nissan 350Z не только имеет стильный дизайн, но и мощный атмосферный двигатель V6. При этом эксперты рекомендуют выбирать модель младше 2007 года, так как она отличается высоким уровнем надежности.

3. BMW 228i

BMW 228i Fullscreen
BMW 228i компактнее многих конкурентов
Фото: BMW
  • Средняя стоимость в США: 14 942 — 17 071 доллар
  • Год выпуска: 2015
  • Мощность и крутящий момент: 241 л.с. и 350 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,3 секунды
  • Максимальная скорость: 250 км/ч

Самый компактный спорткар BMW предлагает такую же приятную управляемость, как и "старшие" модели. Тем не менее он дешевле и имеет стильный дизайн.

2. Pontiac Solstice GXP

Pontiac Solstice GXP Fullscreen
Pontiac Solstice GXP отличается необычным дизайном
Фото: Pontiac
  • Средняя стоимость в США: 11 940 — 14 649 долларов
  • Год выпуска: 2009
  • Мощность и крутящий момент: 260 л.с. и 353 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,4 секунды
  • Максимальная скорость: 229 км/ч

Pontiac Solstice GXP отличается необычным дизайном и имеет приятную управляемость. Также эта модель оснащается надежным двигателем, который редко выходит из строя.

1. Ford Mustang EcoBoost

Ford Mustang Fullscreen
Ford Mustang EcoBoost оснащен надежным двигателем
Фото: Ford
  • Средняя стоимость в США: 17 286 — 19 437 доллар
  • Год выпуска: 2017
  • Мощность и крутящий момент: 310 л.с. и 434 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,7 секунды
  • Максимальная скорость: 250 км/ч

Многие владельцы Ford Mustang с 2,3-литровым двигателем EcoBoost редко сталкиваются с поломками. Этот мотор способен прослужить сотни тысяч км.

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