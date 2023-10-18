Эксперты назвали надежные спорткары с пробегом по доступной цене (фото)
В рейтинг вошли 10 спортивных моделей, которые во многом превосходят конкурентов. Эти спорткары имеют высокий уровень надежности.
Американские эксперты назвали лучшие спортивные автомобили с пробегом по доступной цене. Также эти модели отличаются высоким уровнем надежности. Рейтинг опубликовали на сайте HotCars.
Автомобилисты любят спорткары за их приятную управляемость и мощные двигатели. Такие авто дарят намного больше эмоций от вождения, чем стандартные модели.
В рейтинг вошли 10 спорткаров с пробегом, которые можно купить в США менее чем за $20 000. Эти автомобили редко выходят из строя.Важно
ТОП-10 лучших бюджетных спорткаров с пробегом:
10. BMW 328i
- Средняя стоимость в США: 4 888 — 6 101 доллар
- Год выпуска: 2008
- Мощность и крутящий момент: 230 л.с. и 271 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 6,5 секунды
- Максимальная скорость: 209 км/ч
BMW 328i не такая быстрая модификация как M3, но эта модель также предлагает приятную управляемость и богатое оснащение. Помимо этого 3,0-литровый атмосферный двигатель радует своей надежность.
9. Mazda MX-5
- Средняя стоимость в США: 6 009 — 7 924 доллара
- Год выпуска: 2008
- Мощность и крутящий момент: 166 л.с. и 190 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 7,2 секунды
- Максимальная скорость: 215 км/ч
Mazda MX-5 выделяется отточенной управляемостью и стильным дизайном. Еще одним преимуществом модели является надежный 2,0-литровый атмосферный двигатель.
8. Audi TT
- Средняя стоимость в США: 7 429 — 9 086 долларов
- Год выпуска: 2008
- Мощность и крутящий момент: 200 л.с. и 280 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 6,9 секунды
- Максимальная скорость: 209 км/ч
Audi TT второго поколения является одним из немногих компактных спорткаров, который доступен с полным приводом. Тем не менее даже базовая версия с передним приводом способна подарить множество положительных эмоций от вождения.
7. BMW Z4 3.0i
- Средняя стоимость в США: 9 380 — 11 087 долларов
- Год выпуска: 2007
- Мощность и крутящий момент: 215 л.с. и 250 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 6,5 секунды
- Максимальная скорость: 240 км/ч
BMW Z4 предлагает стильный дизайн, приятную управляемость и богатое оснащение. Помимо этого спорткар оснащается надежными двигателями, которые редко выходят из строя.
6. Scion FR-S/Toyota GT 86/Subaru BRZ
- Средняя стоимость в США: 10 025 — 11 772 доллара
- Год выпуска: 2013
- Мощность и крутящий момент: 200 л.с. и 205 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 6,9 секунды
- Максимальная скорость: 230 км/ч
Модели Scion FR-S, Toyota GT 86 и Subaru BRZ не такие быстрые, как многие конкуренты, но их управляемость компенсирует это. Спорткар дарит много положительных эмоций во время вождения, а его атмосферный оппозитный двигатель способен беспроблемно прослужить долгие годы.
5. Hyundai Genesis Coupe
- Средняя стоимость в США: 11 863 — 14 204 доллара
- Год выпуска: 2015
- Мощность и крутящий момент: 348 л.с. и 400 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,8 секунды
- Максимальная скорость: 240 км/ч
Hyundai Genesis Coupe не стал бестселлером бренда, но эта модель доказала, что южнокорейская компания способна создавать отличные спортивные авто. Это заднеприводный спорткар с надежным двигателем и трансмиссией, который превосходит по динамике многих конкурентов.
4. Nissan 350Z
- Средняя стоимость в США: 11 999 — 13 850 долларов
- Год выпуска: 2008
- Мощность и крутящий момент: 306 л.с. и 363 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,2 секунды
- Максимальная скорость: 250 км/ч
Nissan 350Z не только имеет стильный дизайн, но и мощный атмосферный двигатель V6. При этом эксперты рекомендуют выбирать модель младше 2007 года, так как она отличается высоким уровнем надежности.
3. BMW 228i
- Средняя стоимость в США: 14 942 — 17 071 доллар
- Год выпуска: 2015
- Мощность и крутящий момент: 241 л.с. и 350 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,3 секунды
- Максимальная скорость: 250 км/ч
Самый компактный спорткар BMW предлагает такую же приятную управляемость, как и "старшие" модели. Тем не менее он дешевле и имеет стильный дизайн.
2. Pontiac Solstice GXP
- Средняя стоимость в США: 11 940 — 14 649 долларов
- Год выпуска: 2009
- Мощность и крутящий момент: 260 л.с. и 353 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,4 секунды
- Максимальная скорость: 229 км/ч
Pontiac Solstice GXP отличается необычным дизайном и имеет приятную управляемость. Также эта модель оснащается надежным двигателем, который редко выходит из строя.
1. Ford Mustang EcoBoost
- Средняя стоимость в США: 17 286 — 19 437 доллар
- Год выпуска: 2017
- Мощность и крутящий момент: 310 л.с. и 434 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 5,7 секунды
- Максимальная скорость: 250 км/ч
Многие владельцы Ford Mustang с 2,3-литровым двигателем EcoBoost редко сталкиваются с поломками. Этот мотор способен прослужить сотни тысяч км.
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