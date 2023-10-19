Культовий Land Rover Defender переробили на ідеальний позашляховик для експедицій (фото)

В Arksen Overland підготували армійський Land Rover Defender до суворого бездоріжжя. Автомобіль зберіг автентичний зовнішній вигляд, але отримав велику кількість доопрацювань.

Компанія Arksen Overland допрацювала раритетний позашляховик Land Rover Defender. Автомобіль тепер здатний впоратися з найскладнішими експедиціями. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Тюнінг-проект заснований на базі моделі Land Rover Perentie. Це спеціальна модифікація позашляховика Defender для австралійської армії.

Доопрацьований позашляховик отримав назву Arksen P110. В його основі лежить відреставрований Land Rover Perentie.

Автомобіль отримав нові системи охолодження, паливну систему і гальма. Крім цього стандартний дах замінили на м'який верх.

Ззаду з'явилися нові двері, а також запасне колесо. Колісні диски взули в 33-дюймові позашляхові шини.

Ззаду встановлено запасне колесо Фото: Arksen Overland

Усередині розмістили 12 портів USB для зарядки гаджетів і додаткову портативну сонячну панель. Також передбачено чотири відсіки для зберігання речей і тримач для каністр.

Зовні є тримач для каністр Фото: Arksen Overland

Крім цього в інтер'єрі встановили новий дисплей інформаційно-розважальної системи з підтримкою Apple Car Play та Android Auto. Є і камера заднього виду.

Інтер'єр зберіг автентичний вигляд, але отримав сучасне оснащення Фото: Arksen Overland

На вибір доступні кілька версій позашляховика. Топові модифікації пропонують 60-літровий холодильник і переносну газову плиту для приготування їжі.

Land Rover Arksen P110 оснащений 3,9-літровим турбодизелем ISUZU 4BD1T потужністю 120 к.с. і 343 Нм крутного моменту. Він вирізняється своєю витривалістю.

Позашляховик уже доступний для замовлення на сайті виробника. Вартість моделі обговорюється індивідуально.

Раніше Фокус повідомляв, що Land Rover Defender отримає нову нестандартну версію Flying Huntsman 90 Spyder.