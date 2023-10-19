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Названо найкращі сімейні авто з пробігом вартістю до 25 000 доларів (фото)

Владислав Григорʼєв
Фото: Toyota | Toyota Corolla має низьку витрату палива та приємну керованість

До рейтингу увійшли 10 вживаних сімейних автомобілів, які експерти рекомендують до купівлі. Усі ці моделі мають безліч плюсів, але й свої недоліки.

Британські експерти назвали 10 найкращих сімейних автомобілів з пробігом, які можна купити менш ніж за 25 000 доларів. Ці моделі багато в чому перевершують своїх конкурентів. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

У наш час багато автовиробників пропонують недорогі сімейні моделі. Вони вирізняються високим рівнем практичності та підходять для експлуатації в місті та за його межами.

У рейтингу представлені 10 вживаних сімейних автомобілів вартістю до $25 000. Експерти виділили плюси та мінуси цих моделей.

Топ 10 найкращих сімейних автомобілів з пробігом вартістю до $25 000:

10. Opel/Vauxhall Astra

Opel Astra дешевше своїх конкурентів
Фото: Opel

Opel Astra дешевше за багатьох своїх конкурентів, але ця модель має просторий інтер'єр і багате оснащення. Експерти рекомендують обирати версії з бензиновими двигунами.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • низька вартість;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • дизельні двигуни працюють шумно;
  • жорстка підвіска.

9. Honda Civic

Honda Civic вирізняється високим рівнем надійності
Фото: Honda

Honda Civic вирізняється високим рівнем надійності. Також це стильна модель з приємною керованістю і містким багажником.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • високий рівень безпеки;
  • місткий багажник.

Мінуси:

  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • погана шумоізоляція.

8. Hyundai i30

Hyundai i30 має місткий багажник
Фото: Hyundai

Hyundai i30 пропонує комфортну підвіску і місткий багажник. Крім цього модель дешевша за своїх конкурентів.

Плюси:

  • розширена гарантія;
  • низька вартість;
  • місткий багажник.

Мінуси:

  • малопотужні двигуни;
  • неприємна керованість;
  • мало місця на задньому ряду сидінь.

7. Ford Focus

Ford Focus пропонує приємну керованість
Фото: Ford

Ford Focus не тільки має бюджетний цінник, а й безліч інших плюсів. Серед них приємна керованість і практичний інтер'єр.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • є потужні двигуни;
  • практичний інтер'єр.

Мінуси:

  • дешеві матеріали в інтер'єрі;
  • невідкличні гальма;
  • жорстка підвіска.

6. Skoda Octavia

Skoda Octavia пропонує комфортну підвіску
Фото: Skoda

Skoda Octavia поєднує в собі комфорт і практичність. Це чудовий автомобіль для водіїв, яким потрібна універсальна сімейна модель.

Плюси:

  • комфортна підвіска;
  • місткий багажник;
  • багато місця на задньому ряду сидінь.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • низький рівень надійності.

5. Audi A3

Audi A3 розкішніша за конкурентів
Фото: Audi

Audi A3 пропонує вищий рівень розкоші порівняно з конкурентами. Крім цього модель вирізняється високою плавністю ходу і приємною керованістю.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • зручна посадка за кермом;
  • низька витрата палива.

Мінуси:

  • не найякісніший інтер'єр;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • висока вартість;
  • низький рівень надійності.

4. Seat Leon

Seat Leon має стильний дизайн
Фото: SEAT

Seat Leon має стильний дизайн і приємну керованість. Також ця модель пропонує просторий інтер'єр із приємними матеріалами.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • багато місця на задньому ряду сидінь;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • погана шумоізоляція;
  • гібридна версія пропонує невеликий багажник;
  • низький рівень надійності.

3. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf має низьку витрату палива
Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf поєднує в собі комфорт і універсальність. Це місткий автомобіль з багатим оснащенням і приємною керованістю.

Плюси:

  • комфортна підвіска;
  • приємна керованість;
  • низька витрата палива.

Мінуси:

  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • не найпросторіший інтер'єр;
  • висока вартість.

2. BMW 1 серії

BMW 1 Series керується як спорткар
Фото: BMW

BMW 1 Series вирізняється стильним дизайном і універсальністю. Ця модель пропонує найприємнішу керованість у своєму класі.

Плюси:

  • висока якість збірки;
  • місткий багажник;
  • зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

  • погана шумоізоляція;
  • не найбезпечніший;
  • небагате оснащення.

1. Toyota Corolla

Toyota Corolla стала лідером цього рейтингу
Фото: Toyota

Toyota Corolla пропонує низьку витрату палива, особливо в гібридній версії, а також високий рівень надійності. Додайте до цього приємну керованість і ви отримаєте один із найкращих автомобілів у своєму класі.

Плюси:

  • низька витрата палива;
  • приємна керованість;
  • високий рівень надійності.

Мінуси:

  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • не найпотужніші двигуни.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найкращі семимісні автомобілі 2023 року.