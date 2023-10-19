Названо найкращі сімейні авто з пробігом вартістю до 25 000 доларів (фото)
До рейтингу увійшли 10 вживаних сімейних автомобілів, які експерти рекомендують до купівлі. Усі ці моделі мають безліч плюсів, але й свої недоліки.
Британські експерти назвали 10 найкращих сімейних автомобілів з пробігом, які можна купити менш ніж за 25 000 доларів. Ці моделі багато в чому перевершують своїх конкурентів. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
У наш час багато автовиробників пропонують недорогі сімейні моделі. Вони вирізняються високим рівнем практичності та підходять для експлуатації в місті та за його межами.
У рейтингу представлені 10 вживаних сімейних автомобілів вартістю до $25 000. Експерти виділили плюси та мінуси цих моделей.
Топ 10 найкращих сімейних автомобілів з пробігом вартістю до $25 000:
10. Opel/Vauxhall Astra
Opel Astra дешевше за багатьох своїх конкурентів, але ця модель має просторий інтер'єр і багате оснащення. Експерти рекомендують обирати версії з бензиновими двигунами.
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- низька вартість;
- багате оснащення.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- дизельні двигуни працюють шумно;
- жорстка підвіска.
9. Honda Civic
Honda Civic вирізняється високим рівнем надійності. Також це стильна модель з приємною керованістю і містким багажником.
Плюси:
- приємна керованість;
- високий рівень безпеки;
- місткий багажник.
Мінуси:
- незручна інформаційно-розважальна система;
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- погана шумоізоляція.
8. Hyundai i30
Hyundai i30 пропонує комфортну підвіску і місткий багажник. Крім цього модель дешевша за своїх конкурентів.
Плюси:
- розширена гарантія;
- низька вартість;
- місткий багажник.
Мінуси:
- малопотужні двигуни;
- неприємна керованість;
- мало місця на задньому ряду сидінь.
7. Ford Focus
Ford Focus не тільки має бюджетний цінник, а й безліч інших плюсів. Серед них приємна керованість і практичний інтер'єр.
Плюси:
- приємна керованість;
- є потужні двигуни;
- практичний інтер'єр.
Мінуси:
- дешеві матеріали в інтер'єрі;
- невідкличні гальма;
- жорстка підвіска.
6. Skoda Octavia
Skoda Octavia поєднує в собі комфорт і практичність. Це чудовий автомобіль для водіїв, яким потрібна універсальна сімейна модель.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- місткий багажник;
- багато місця на задньому ряду сидінь.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- низький рівень надійності.
5. Audi A3
Audi A3 пропонує вищий рівень розкоші порівняно з конкурентами. Крім цього модель вирізняється високою плавністю ходу і приємною керованістю.
Плюси:
- приємна керованість;
- зручна посадка за кермом;
- низька витрата палива.
Мінуси:
- не найякісніший інтер'єр;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- висока вартість;
- низький рівень надійності.
4. Seat Leon
Seat Leon має стильний дизайн і приємну керованість. Також ця модель пропонує просторий інтер'єр із приємними матеріалами.
Плюси:
- приємна керованість;
- багато місця на задньому ряду сидінь;
- багате оснащення.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- погана шумоізоляція;
- гібридна версія пропонує невеликий багажник;
- низький рівень надійності.
3. Volkswagen Golf
Volkswagen Golf поєднує в собі комфорт і універсальність. Це місткий автомобіль з багатим оснащенням і приємною керованістю.
Плюси:
- комфортна підвіска;
- приємна керованість;
- низька витрата палива.
Мінуси:
- незручна інформаційно-розважальна система;
- не найпросторіший інтер'єр;
- висока вартість.
2. BMW 1 серії
BMW 1 Series вирізняється стильним дизайном і універсальністю. Ця модель пропонує найприємнішу керованість у своєму класі.
Плюси:
- висока якість збірки;
- місткий багажник;
- зручна інформаційно-розважальна система.
Мінуси:
- погана шумоізоляція;
- не найбезпечніший;
- небагате оснащення.
1. Toyota Corolla
Toyota Corolla пропонує низьку витрату палива, особливо в гібридній версії, а також високий рівень надійності. Додайте до цього приємну керованість і ви отримаєте один із найкращих автомобілів у своєму класі.
Плюси:
- низька витрата палива;
- приємна керованість;
- високий рівень надійності.
Мінуси:
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- не найпотужніші двигуни.
Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найкращі семимісні автомобілі 2023 року.