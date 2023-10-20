Mercedes-Benz розробляє незвичайні подушки безпеки для лежачих водіїв

Нові подушки безпеки призначені для безпілотних автомобілів Mercedes-Benz. Вони зможуть захистити водія і його пасажирів, якщо вони перебувають в положенні лежачи.

Mercedes-Benz планує створити інноваційні подушки безпеки для безпілотних автомобілів. Вони будуть здатні захистити водія та його пасажирів в положенні лежачи. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

У США Mercedes-Benz запустили систему автономного водіння третього рівня Drive Pilot для своїх авто. При її активації водій може повністю відкинути сидіння і навіть почитати книгу. Система працює тільки на швидкості до 65 км/год.

Стандартні подушки безпеки на рульовому колесі не здатні захистити водія, якщо він перебуває в положенні лежачи. Проте розкладні сидіння поки що доступні тільки для другого ряду найрозкішніших моделей Mercedes-Benz. У майбутньому такі крісла з'являться і на передньому ряду багатьох моделей бренду.

Стандартні подушки безпеки не здатні захистити водія, якщо він перебуває в положенні лежачи Фото: Pixabay

У Mercedes-Benz розглядають кілька варіантів розташування нових інноваційних подушок безпеки. Їх можуть розмістити в ременях безпеки або в середній стійці.

Також майбутні автомобілі Mercedes-Benz можуть отримати й інші системи безпеки. Вони дадуть змогу утримати водія в кріслі навіть в положенні лежачи, щоб уникнути травм під час ДТП.

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