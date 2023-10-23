Новий Land Rover Discovery 2025 стане електромобілем: перші подробиці та фото

Бренд Land Rover Discovery складатиметься з кількох кросоверів і позашляховиків на електротязі. Нові моделі будуть засновані на платформі EMA.

Кросовер Land Rover Discovery вперше стане електромобілем. Модель планують перетворити на окремий бренд, що складатиметься з кількох автомобілів. Про це розповіли на сайті Autocar.

Land Rover Discovery п'ятого покоління випускається з 2017 року. Уже зараз розробляється наступник кросовера, який обіцяє зробити революцію на ринку.

Генеральний директор JLR Адріан Марделл заявив, що Discovery сильно поступається з продажу більшим позашляховикам Land Rover. Саме тому нове покоління кросовера буде сильно відрізнятися від поточної моделі.

Бренд Discovery поєднуватиме в собі "розкіш і універсальність". Марделл зазначив, що до модельного ряду увійде кілька автомобілів, які розраховані на сімейну аудиторію.

Новий Land Rover Discovery перейде на електротягу Фото: Autocar

Першими моделями нового бренду стануть флагманський Discovery і компактний електрокросовер Defender Sport. Вони будуть засновані на платформі EMA, розробленій для електромобілів.

Загалом JLR планує продавати до 2027 року шість кросоверів і позашляховиків. Новий Land Rover Discovery може дебютувати вже наприкінці 2024 року.

З чуток, наступне покоління Land Rover Discovery буде виконано в новому фірмовому стилі бренду. Новинка отримає передові технології та багате оснащення, при цьому зберігши свої можливості на бездоріжжі.

Найімовірніше, на вибір запропонують кілька електричних силових установок. Запас ходу становитиме понад 400 км на одному заряді.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія Arksen Overland допрацювала раритетний позашляховик Land Rover Defender.