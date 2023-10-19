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Королі бездоріжжя: Land Rover виповнилося 75 років (фото)

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Фото: Land Rover | Land Rover відзначає 75-річчя

Протягом 75 років Land Rover випускає виключно позашляховики. У наші дні британська марка стала преміальною.

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Нинішнього року своє 75-річчя святкує Land Rover. Один із найвідоміших виробників позашляховиків у світі пройшов шлях від утилітарних моделей для фермерів до розкішних представницьких автомобілів. Фокус розповість про становлення відомої марки.

Land Rover 1948, Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Перший Land Rover 1948 року
Фото: Land Rover

Історія Land Rover бере початок у повоєнній Великій Великій Британії. Попитом тоді користувалися недорогі моделі, а в лінійці бренду Rover таких автомобілів не було.

Land Rover 1971, Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Land Rover 1971 року
Фото: Land Rover

Керівництво Rover вирішило створити доступний автомобіль для фермерів і малого бізнесу. Головний конструктор компанії Моріс Вілкс був власником і пристрасним шанувальником армійського Willys Jeep, а тому вирішив, що новий Rover має бути саме позашляховиком.

Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Парадний Land Rover королеви Єлизавети ІІ
Фото: Land Rover

Перший Land Rover ("Rover для землі") презентували 1948 року на автошоу в Амстердамі. Позашляховик виявився досить інноваційним. На відміну від Willys, він мав постійний повний привід. До того ж понижувальна передача давала змогу використовувати його як трактор.

Range Rover 1970, Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Range Rover 1970 року став першим у світі розкішним позашляховиком
Фото: Land Rover

Двигун Land Rover потужністю 50 к. c. міг виконувати роль генератора і живити відбійний молоток, циркулярну пилу чи зварювальний апарат. До того ж, кузов не іржавів, адже виготовили його з алюмінію — після війни цього металу виявилося в надлишку, адже були списані тисячі бойових літаків. Кермо в салоні встановили по центру, що дало змогу зробити авто тримісним.

Land Rover Discovery 1989, Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Land Rover Discovery 1989 року
Фото: Land Rover

За перший рік виготовили 3000 Land Rover, а в 1950 році — вже 16 тисяч. До слова, перші позашляховики фарбували тільки в колір хакі, адже після Другої світової залишилися величезні запаси цієї фарби. Цікаво, що найперший Land Rover нещодавно був відновлений і навіть взяв участь в автопробігу.

Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Класичний Land Rover з 1990 року назвали Defender
Фото: Land Rover

Поступово до дводверної версії приєдналися подовжений чотиридверний варіант і пікап. Бензинові двигуни ставали потужнішими, з'явилися й економічні дизелі.

Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Land Rover Freelander 2003 року
Фото: Land Rover

Автомобіль оцінили не тільки фермери, а й армія та екстрені служби. Мало того, особливі Land Rover почали будувати навіть для королеви Єлизавети ІІ.

Range Rover Evoque, Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Range Rover Evoque
Фото: Land Rover

У 1970 році презентували Range Rover, що став першим у світі позашляховиком преміум-класу. Він поєднував чудову прохідність із комфортом представницького седана. Range Rover оснастили 135-сильним V8, а серед опцій були кондиціонер, шкіряний салон і автоматична коробка передач. Цікаво, що Range Rover двічі вигравав ралі Париж-Дакар.

Land Rover Defender, Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Сучасний Land Rover Defender
Фото: Land Rover

З 1989 року почався випуск моделі Discovery, а роком пізніше класичний Land Rover вперше отримав власне ім'я — Defender. Потім пішли компактні кросовери Land Rover Freelander і Range Rover Evoque з несучим кузовом.

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Починаючи з 90-х британська компанія кілька разів змінювала власника — спершу її придбав концерн BMW, потім — Ford, а тепер компанія разом із Jaguar входить до складу індійської корпорації Tata.

Range Rover 2022, Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Range Rover 2022 року
Фото: Land Rover

Зараз модельний ряд Land Rover широкий як ніколи. У ньому є нові Defender і Discovery, розкішна лінійка Range Rover і компактний Discovery Sport. Наразі компанія розпочала реорганізацію і випускатиме авто під кількома різними брендами, а також випустить свої перші електричні моделі.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився ексклюзивний Land Rover Defender, присвячений 75-річчю марки.

Також ми писали про нову розкішну версію Range Rover.