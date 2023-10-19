Короли бездорожья: Land Rover исполнилось 75 лет (фото)

На протяжении 75 лет Land Rover выпускает исключительно внедорожники. В наши дни британская марка стала премиальной.

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В нынешнем году свое 75-летие празднует Land Rover. Один из самых известных производителей внедорожников в мире прошел путь от утилитарных моделей для фермеров до роскошных представительских автомобилей. Фокус расскажет о становлении известной марки.

Первый Land Rover 1948 года Фото: Land Rover

История Land Rover берет начало в послевоенной Великой Великобритании. Спросом тогда пользовались недорогие модели, а в линейке бренда Rover таких автомобилей не было.

Land Rover 1971 года Фото: Land Rover

Руководство Rover решило создать доступный автомобиль для фермеров и малого бизнеса. Главный конструктор компании Морис Уилкс был владельцем и страстным поклонником армейского Willys Jeep, а потому решил, что новый Rover должен быть именно внедорожником.

Парадный Land Rover королевы Елизаветы ІІ Фото: Land Rover

Первый Land Rover ("Rover для земли") презентовали в 1948 году на автошоу в Амстердаме. Внедорожник оказался достаточно инновационным. В отличие от Willys, он имел постоянный полный привод. К тому же понижающая передача позволяла использовать его в качестве трактора.

Range Rover 1970 года стал первым в мире роскошным внедорожником Фото: Land Rover

Двигатель Land Rover мощностью 50 л. c. мог выполнять роль генератора и питать отбойный молоток, циркулярную пилу или сварочный аппарат. К тому же, кузов не ржавел, ведь изготовили его из алюминия – после войны этого металла оказалось в избытке, ведь были списаны тысячи боевых самолетов. Руль в салоне установили по центру, что позволило сделать авто трехместным.

Land Rover Discovery 1989 года Фото: Land Rover

За первый год изготовили 3000 Land Rover, а в 1950 году – уже 16 тысяч. К слову, первые внедорожники красили только в цвет хаки, ведь после Второй мировой остались огромные запасы этой краски. Интересно, что самый первый Land Rover недавно был восстановлен и даже принял участие в автопробеге.

Классический Land Rover с 1990 года назвали Defender Фото: Land Rover

Постепенно к двухдверной версии присоединились удлиненный четыре дверной вариант и пикап. Бензиновые двигатели становились более мощными, появились и экономичные дизели.

Land Rover Freelander 2003 года Фото: Land Rover

Автомобиль оценили не только фермеры, но и армия, и экстренные службы. Мало того, особые Land Rover начали строить даже для королевы Елизаветы ІІ.

Range Rover Evoque Фото: Land Rover

В 1970 году презентовали Range Rover, ставший первым в мире внедорожником премиум-класса. Он сочетал отличную проходимость с комфортом представительского седана. Range Rover оснастили 135-сильным V8, а среди опций были кондиционер, кожаный салон и автоматическая коробка передач. Интересно, что Range Rover дважды выигрывал ралли Париж-Дакар.

Современный Land Rover Defender Фото: Land Rover

С 1989 года начался выпуск модели Discovery, а годом спустя классический Land Rover впервые получил собственное имя – Defender. Затем последовали компактные кроссоверы Land Rover Freelander и Range Rover Evoque с несущим кузовом.

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Начиная с 90-х британская компания несколько раз меняла владельца – сначала ее приобрел концерн BMW, затем – Ford, а теперь компания вместе с Jaguar входит в состав индийской корпорации Tata.

Range Rover 2022 года Фото: Land Rover

Сейчас модельный ряд Land Rover широк как никогда. В нем есть новые Defender и Discovery, роскошная линейка Range Rover и компактный Discovery Sport. Сейчас компания начала реорганизацию и будет выпускать авто под несколькими разными брендами, а также выпустит свои первые электрические модели.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился эксклюзивный Land Rover Defender, посвященный 75-летию марки.

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