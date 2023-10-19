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Короли бездорожья: Land Rover исполнилось 75 лет (фото)

Land Rover 75, Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover Defender
Фото: Land Rover | Land Rover отмечает 75-летие

На протяжении 75 лет Land Rover выпускает исключительно внедорожники. В наши дни британская марка стала премиальной.

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В нынешнем году свое 75-летие празднует Land Rover. Один из самых известных производителей внедорожников в мире прошел путь от утилитарных моделей для фермеров до роскошных представительских автомобилей. Фокус расскажет о становлении известной марки.

Land Rover 1948, Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Первый Land Rover 1948 года
Фото: Land Rover

История Land Rover берет начало в послевоенной Великой Великобритании. Спросом тогда пользовались недорогие модели, а в линейке бренда Rover таких автомобилей не было.

Land Rover 1971, Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Land Rover 1971 года
Фото: Land Rover

Руководство Rover решило создать доступный автомобиль для фермеров и малого бизнеса. Главный конструктор компании Морис Уилкс был владельцем и страстным поклонником армейского Willys Jeep, а потому решил, что новый Rover должен быть именно внедорожником.

Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Парадный Land Rover королевы Елизаветы ІІ
Фото: Land Rover

Первый Land Rover ("Rover для земли") презентовали в 1948 году на автошоу в Амстердаме. Внедорожник оказался достаточно инновационным. В отличие от Willys, он имел постоянный полный привод. К тому же понижающая передача позволяла использовать его в качестве трактора.

Range Rover 1970, Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Range Rover 1970 года стал первым в мире роскошным внедорожником
Фото: Land Rover

Двигатель Land Rover мощностью 50 л. c. мог выполнять роль генератора и питать отбойный молоток, циркулярную пилу или сварочный аппарат. К тому же, кузов не ржавел, ведь изготовили его из алюминия – после войны этого металла оказалось в избытке, ведь были списаны тысячи боевых самолетов. Руль в салоне установили по центру, что позволило сделать авто трехместным.

Land Rover Discovery 1989, Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Land Rover Discovery 1989 года
Фото: Land Rover

За первый год изготовили 3000 Land Rover, а в 1950 году – уже 16 тысяч. К слову, первые внедорожники красили только в цвет хаки, ведь после Второй мировой остались огромные запасы этой краски. Интересно, что самый первый Land Rover недавно был восстановлен и даже принял участие в автопробеге.

Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Классический Land Rover с 1990 года назвали Defender
Фото: Land Rover

Постепенно к двухдверной версии присоединились удлиненный четыре дверной вариант и пикап. Бензиновые двигатели становились более мощными, появились и экономичные дизели.

Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Land Rover Freelander 2003 года
Фото: Land Rover

Автомобиль оценили не только фермеры, но и армия, и экстренные службы. Мало того, особые Land Rover начали строить даже для королевы Елизаветы ІІ.

Range Rover Evoque, Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Range Rover Evoque
Фото: Land Rover

В 1970 году презентовали Range Rover, ставший первым в мире внедорожником премиум-класса. Он сочетал отличную проходимость с комфортом представительского седана. Range Rover оснастили 135-сильным V8, а среди опций были кондиционер, кожаный салон и автоматическая коробка передач. Интересно, что Range Rover дважды выигрывал ралли Париж-Дакар.

Land Rover Defender, Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Современный Land Rover Defender
Фото: Land Rover

С 1989 года начался выпуск модели Discovery, а годом спустя классический Land Rover впервые получил собственное имя – Defender. Затем последовали компактные кроссоверы Land Rover Freelander и Range Rover Evoque с несущим кузовом.

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Начиная с 90-х британская компания несколько раз меняла владельца – сначала ее приобрел концерн BMW, затем – Ford, а теперь компания вместе с Jaguar входит в состав индийской корпорации Tata.

Range Rover 2022, Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover, Land Rover Defender Fullscreen
Range Rover 2022 года
Фото: Land Rover

Сейчас модельный ряд Land Rover широк как никогда. В нем есть новые Defender и Discovery, роскошная линейка Range Rover и компактный Discovery Sport. Сейчас компания начала реорганизацию и будет выпускать авто под несколькими разными брендами, а также выпустит свои первые электрические модели.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился эксклюзивный Land Rover Defender, посвященный 75-летию марки.

Также мы писали про новую роскошную версию Range Rover.