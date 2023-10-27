Спортивний седан і позашляховий кросовер: Nissan представив дві яскраві новинки (фото)

Nissan Project Rugged Rogue і Sentra DET демонструють можливості персоналізації автомобілів бренду. Обидва авто є шоу-карами та не надійдуть у серійне виробництво.

На виставці SEMA в Лас-Вегасі Nissan представив позашляхову версію нового кросовера Rogue 2024. Також було показано концепт-кар Sentra DET. Про це розповіли на сайті Motor1.

Nissan Project Rugged Rogue заснований на американському аналогу кросовера X-Trail. Новинка відрізняється новим кузовним обвісом, поліпшеною підвіскою та іншими доробками.

Кросовер став вищим на 76 мм. Також на нього встановили нові колісні диски, які взуті в позашляхові шини Yokohama Geolandar M/T G003. Спереду з'явився кенгурятник із додатковою світлотехнікою.

Спереду встановлено кенгурятник Фото: Nissan

На даху розмістили кріплення для каяків і гірських велосипедів. Крім цього було збільшено задній спойлер.

На даху з'явилося кріплення для каяків і гірських велосипедів Фото: Nissan

Nissan Sentra DET заснований на стандартній версії седана, але натхненний гоночними болідами із серії Sentra Cup. Зовні з'явилася абстрактна аерографія і новий капот із повітрозабірниками.

Nissan Sentra DET натхненний болідом із серії Sentra Cup Фото: Nissan

Новинка отримала гальма від спорткара Nissan Z і поліпшену підвіску.

Також ззаду встановили спойлер і збільшений вихлопний патрубок. Найзначніші зміни відбулися всередині седана.

Ззаду встановлено спойлер Фото: Nissan

Під капотом встановлено 2,0-літровий турбований двигун потужністю понад 200 к.с. Він працює в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач.

Час розгону і максимальна швидкість седана не розкриваються. Модель є шоу-каром і не надійде в серійне виробництво.

Раніше Фокус повідомляв, що на автосалоні Japan Mobility Show в Токіо представили концепт-кар Nissan Hyper Force.