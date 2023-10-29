У Києві пройшов зліт старовинних та ексклюзивних автомобілів (фото)

На зліт з'їхалися рідкісні старовинні автомобілі різних років випуску. Відвідувачі змогли побачити розкішний кабріолет Audi Front, яскравий Dodge Dart 1960 року і рідкісний DeSoto.

У Києві провели зліт ретроавто, присвячений Дню автомобіліста. У столичний Наводницький парк з'їхалися кілька десятків вінтажних машин. Їхні фото опублікували на Facebook-сторінці автофестивалю Old Car Land — його організатори виступили ініціаторами заходу, який закрив ретро-сезон 2023 року.

Audi Front UW225 Фото: facebook.com/Oldcarland

На зліт приїхало чимало цікавих авто, причому деяким із них — понад 80 років. Зокрема, відвідувачі змогли побачити кабріолет Audi Front UW225 30-х — одну з перших преміальних моделей із переднім приводом.

Вінтажних довоєнних кабріолетів на зльоті не бракувало — привезли рідкісний Fiat-NSU 1100 1938 року і одразу два Opel Super 6 1936 року. Раритетом є єдиний в Україні седан DeSoto S6 1939 року.

Яскравий Dodge Dart 1960 року завдовжки понад 5 метрів приваблював великою кількістю хрому і важко повірити, що свого часу це була бюджетна модель. Седан оснащений автоматичною КПП з кнопками замість важеля.

Opel Super 6 Фото: facebook.com/Oldcarland Fiat-NSU 1100 Фото: facebook.com/Oldcarland DeSoto S6 Фото: facebook.com/Oldcarland Dodge Dart Фото: facebook.com/Oldcarland Mercedes W114 Фото: facebook.com/Oldcarland Volkswagen Beetle Фото: facebook.com/Oldcarland Skoda 120 Фото: facebook.com/Oldcarland Ford Capri Фото: facebook.com/Oldcarland

Зліт виявився багатим на Mercedes-Benz різних років випуску, серед яких вистачало потужних заряджених моделей від AMG. Крім того, приїхали масові Volkswagen Beetle і спортивний Ford Capri, задньомоторна Skoda 120 і численні радянські авто та мотоцикли.

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