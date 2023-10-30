Компактна ракета: у Києві помітили яскравий заряджений спорткар Audi (фото)

Audi TT RS є найпотужнішою і найшвидшою модифікацією компактної моделі. Спорткар оснащений 400-сильним двигуном і здатний розганятися до сотні всього за 3,7 секунди.

У Києві помітили заряджений спорткар Audi TT RS 2018 року випуску. Цю модель зняли з виробництва у 2023 році. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Модель Audi TT дебютувала в 1998 році. Спорткар пережив три покоління, а його виробництво завершилося цього року.

Audi TT RS є найпотужнішою і найшвидшою модифікацією спорткара. Ця версія пропонується з фірмовою системою повного приводу Quattro, агресивним кузовним обвісом і спортивною підвіскою.

Спорткар доступний у кузовах купе і родстер. Другий варіант відрізняється наявністю складного даху.

Помічене в Києві купе пофарбоване в яскравий червоний колір Progressive Red. Зовнішній вигляд доповнюють легкосплавні двоколірні колісні диски та червоні гальмівні супорти.

Audi TT RS оснащений 2,5-літровим турбованим двигуном потужністю 400 к.с. і 480 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,7 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Раніше Фокус писав, що в Києві сфотографували дуже рідкісний Mercedes S-Class 1998 року в тюнінгу Brabus.