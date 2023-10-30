Рідкісна капсула часу: виявлено 33-річний Ford Mustang у новому стані (фото)

Загалом було випущено 4103 екземпляри Ford Mustang Limited Edition 7-UP Convertible. Спорткар оснащений 259-сильним двигуном і має пробіг лише 364 км.

У США на продаж виставили спорткар Ford Mustang Limited Edition 7-UP Convertible 1990 року випуску. Автомобіль має ідеальний стан і невеликий пробіг. Про це розповіли на сайті Classic Car Studio.

Ford Mustang Limited Edition 7-UP Convertible був створений до баскетбольного чемпіонату NCAA 1990 року. Учасники змагань могли виграти цей спорткар, якщо закинуть м'яч у кошик з половини майданчика. Загалом було випущено 4103 таких авто.

Автомобіль пофарбований у зелений колір Deep Emerald Green. Також ця модифікація вирізняється складним дахом білого кольору. Зовнішній вигляд доповнюють 15-дюймові колісні диски Mustang GT.

Спорткар має складний дах білого кольору Фото: Classic Car Studio

Інтер'єр виконано з білої шкіри та пластику. Усередині встановлено два сидіння і задній диван. У список оснащення входять круїз-контроль, кондиціонер і аудіосистема преміумкласу з AM і FM-радіо.

В інтер'єрі присутнє оздоблення з білої шкіри Фото: Classic Car Studio

Спорткар має відмінний стан і не потребує ремонту. Пробіг авто становить лише 364 км.

Під капотом розташований 5,0-літровий двигун V8 потужністю 259 к.с. Він працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Вартість цього рідкісного спорткара становить 49 900 доларів. У комплекті з авто поставляється вся документація і запасне колесо.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили спорткар Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor 1967 року випуску.