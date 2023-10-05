Старий 34-річний Ford пішов з молотка за ціною нового Porsche Cayenne (відео)
Випущено лише 734 тюнінгованих Ford Mustang Saleen. Спортивне купе отримало обвіс і великий спойлер, а також доопрацьовану ходову.
У США на аукціоні Bring a Trailer продали Ford Mustang 1989 року. За нього виручили 75 000 доларів — як за новий Porsche Cayenne. Про це повідомляється на сайті аукціону.
Класичні Ford Mustang дуже популярні, але найчастіше відносно недорогі. Великих грошей коштують рідкісні заряджені версії моделі.
Саме цей Ford Mustang доопрацьований фахівцями знаменитого ательє Saleen. Загалом випущено тільки 734 таких авто. Саме це купе — 23-є в серії. Воно чудово збереглося, а його пробіг становить лише 8000 км.
Тюнінг Ford Mustang від Saleen охоплює виражений аеродинамічний обвіс і великий задній спойлер. Спорткар отримав особливі 16-дюймові диски і смуги на кузові.Важливо
У салоні встановлено кермо Momo, новий важіль КПП і спортивні сидіння, обшиті велюром. Оснащення охоплює кондиціонер і магнітолу Pioneer.
Ford Mustang Saleen оснащений 5,0-літровим V8 потужністю 225 к.с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7 с і розвинути 200 км/год. Також у нього замінені пружини підвіски, амортизатори та гальма.
До слова, це далеко не найдорожчий Ford Mustang. Деякі рідкісні версії моделі продають і за півмільйона доларів.
Також Фокус розповідав, що аналогічний Ford Mustang без тюнінгу Saleen є і в Україні.