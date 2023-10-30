Повний привід і 390 сил: Toyota показала спортивний пікап з яскравим дизайном (відео)

Toyota Tacoma X-Runner Concept має безліч внутрішніх і зовнішніх відмінностей від стандартного пікапа. Новинку оснастять 390-сильним двигуном V6 від моделі Tundra.

Пікап Toyota Tacoma отримав незвичайну спортивну версію X-Runner Concept. Автомобіль випустять в єдиному екземплярі для виставки SEMA. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Концепт-кар Toyota Tacoma X-Runner Concept заснований на пікапі в топовій модифікації TRD Pro. Ця версія має безліч відмінностей від стандартної моделі.

Toyota Tacoma X-Runner Concept пофарбований у синій колір. Зовнішній вигляд доповнюють 21-дюймові легкосплавні колісні диски чорного кольору і червоні акценти на кузові.

Пікап отримає новий капот чорного кольору з повітрозабірником. Також новинка вирізняється агресивнішим кузовним обвісом із широкими крилами.

Toyota Tacoma X-Runner Concept отримає новий кузовний обвіс і капот із повітрозабірником Фото: Toyota

Також концепт-кар має спортивну підвіску і нові гальма. Проте головна зміна знаходиться під капотом.

Toyota Tacoma X-Runner Concept оснащений 3,4-літровим турбованим двигуном V6 від пікапа Tundra потужністю 390 к.с. і 479 Нм крутного моменту. Пікап отримає систему повного приводу з можливістю відключення передньої осі.

У Toyota поділилися, що Tacoma і Tundra засновані на платформі TNGA-F, але встановити двигун від більшого пікапа було не так і просто. Для цього довелося вирізати кілька деталей з моторного відсіку і виготовити додаткові кронштейни.

Раніше Фокус писав, що Hyundai розробляє новий середньорозмірний гібридний пікап.