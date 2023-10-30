Ford Bronco перетворили на незвичайний позашляховик на гусеницях (фото)

Ford Bronco Badlands отримав доопрацьовану позашляхову підвіску, кенгурятник і комплект гусениць. Завдяки модифікаціям автомобіль здатний проїхати де завгодно.

Related video

Тюнери допрацювали позашляховик Ford Bronco. Автомобіль отримав безліч модифікацій, включно з поліпшеною підвіскою і комплектом гусениць. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Цей Ford Bronco Badlands пофарбований у сірий колір. Зовнішній вигляд доповнюють контрастні акценти лаймового кольору.

Позашляховик отримав доопрацьовану підвіску зі збільшеним дорожнім просвітом. Також передбачені багажник на даху і додаткова світлотехніка. Спереду з'явився кенгурятник.

Позашляховик став значно вищим Фото: Bring a Trailer

На автомобіль встановлено 17-дюймові колісні диски, які взуті в позашляхові шини Falken Wildpeak A/T. Якщо їх недостатньо, то в комплекті є гусениці, що дають змогу проїхати де завгодно.

В інтер'єрі встановлено передні сидіння з оздобленням зі шкіри Black Onyx, а також задній диван. У список оснащення входять адаптивний круїз-контроль, двозонний клімат-контроль, система камер з оглядом на 360 градусів і бездротовий зв'язок.

Позашляховик має багате оснащення Фото: Bring a Trailer

Ford Bronco Badlands оснащений 2,3-літровим турбованим двигуном потужністю 300 к.с. Він працює в парі з 7-сутступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Важливо

Новітній спортивний кросовер BMW отримав екстремальну позашляхову версію (фото)

Цей унікальний позашляховик був проданий на аукціоні за 67 000 доларів. Автомобіль має пробіг 2253 км.

Раніше Фокус повідомляв, що позашляховик Mercedes-Benz G-Class отримав нову екстравагантну версію від Mansory.