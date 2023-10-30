В Україні виявили 25-річну Honda Civic у стані нового авто (фото)

За 25 років Honda Civic проїхала менше 19 000 км. Автомобіль чудово зберігся і його солідний вік нічого не видає.

В Україні знайдена ідеально збережена Honda Civic 1998 року. Хетчбек С-класу виглядає як новий. Про авто розповів на своїй сторінці у Facebook блогер Roma Urraco, який спеціалізується на пошуку подібних капсул часу.

Хетчбек відмінно зберігся Фото: Roma Urraco

Honda Civic експлуатувалася не дуже активно і за 25 років проїхала лише 18 900 км. Автомобіль відмінно зберігся — його кузов в хорошому стані і без пошкоджень, а салон виглядає ідеально. Комплектація включає подушку безпеки, електроприводи склопідйомників і дзеркал заднього виду.

Капсула Honda Civic 1998 року оснащена 1,4-літровим бензиновим двигуном потужністю 75 к. с. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

Салон автомобіля має вигляд як новий Фото: Roma Urraco Автомобіль зібрано в Японії Фото: Roma Urraco

Хетчбек належить до шостого покоління Honda Civic. Такі авто випускали з 1996 по 2000 роки. Примітно, що саме цей екземпляр складено в Японії (хоча більшість Civic для Європи виробили у Великій Британії). Зараз його планують продати приблизно за $10 000.

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