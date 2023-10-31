Мініатюрний Rolls-Royce: в Україні помітили розкішне британське авто (фото)

Mini Cooper S Inspired by Goodwood розроблений спільно з компанією Rolls-Royce. Ця модифікація пропонує розкішніший інтер'єр та унікальне оформлення екстер'єру.

У Києві помітили незвичайний хетчбек Mini Cooper S Inspired by Goodwood 2012 року випуску. Це лімітована версія моделі з розкішним інтер'єром. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Mini Cooper S Inspired by Goodwood був розроблений спільно з компанією Rolls-Royce. Ця модифікація має унікальне оформлення екстер'єру та інтер'єру. Загалом було випущено 1000 таких авто.

Усі хетчбеки пофарбовані в чорний колір Diamond Black Metallic. Зовнішній вигляд доповнюють унікальні 17-дюймові колісні диски Goodwood Spoke. Також зовні можна помітити хромоване оздоблення.

В інтер'єрі з'явилося більш розкішне оздоблення зі світлої шкіри Cornsilk і вставками зі шпону горіхового дерева. Ще одними змінами всередині є плетена обшивка стелі, хромоване оздоблення та датчики приладової панелі зі шрифтом Rolls-Royce.

Mini Cooper S Inspired by Goodwood має розкішний інтер'єр Фото: MINI

Mini Cooper S Inspired by Goodwood оснащений 1,6-літровим турбованим двигуном потужністю 184 к.с. і 240 Нм крутного моменту. Він працює в парі із 6-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,2 секунди. Максимальна швидкість становить 223 км/год.

Коли Mini Cooper S Inspired by Goodwood був новим, він коштував на 28 200 доларів дорожче стандартної моделі. Проте обмежена серія хетчбека швидко знайшла своїх покупців.

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