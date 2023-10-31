У Китаї придумали оригінальний спосіб боротьби з неправильним паркуванням (фото)

Влада Китаю придумала простий, але ефективний спосіб боротьби з неправильним паркуванням. Простий пристрій не тільки дає змогу присоромити порушника, а й відстежує його місце розташування.

Паркування в недозволеному місці є поширеним явищем у багатьох країнах світу. У Китаї придумали оригінальний спосіб боротьби з такими порушеннями. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Через паркування в недозволеному місці іншим водіям стає важче знайти відповідне місце для зупинки. Також це може створити інші труднощі в русі транспорту.

У Китаї для боротьби з неправильним паркуванням використовують велике сисальце, яке прикріплюється до бічних дверей авто. Крім того, що цей пристрій покликаний присоромити порушників, він має кілька корисних функцій.

До авто порушника прикріплюють велике сисальце Фото: Reddit

Сисальце додатково прив'язується до бічного дзеркала заднього виду за допомогою шнура. Також всередині корпусу розташовані GPS-передавач і таймер, який підраховує час простою авто.

Водій, який порушив правила паркування, не може самостійно відкріпити сисальце. Щоб зняти пристрій, необхідно заплатити штраф.

Якщо порушник спробує виїхати без сплати штрафу, поліція зможе відстежити його місце розташування за допомогою GPS-передавача. Крім цього, на сисальці є написи, які говорять про те, що цей водій не вміє паркуватися, що змушує його почуватися ніяково.

Раніше Фокус писав, що в Лондоні на підземній парковці помітили рідкісний спорткар BMW M3 CSL, який стоїть на місці вже майже 20 років.