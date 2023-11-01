Задній привід і 800 сил: новітній Ford Mustang отримав заряджену версію (фото)

Ford Mustang FP800S демонструє майбутній пакет доопрацювань для спорткара. До нього входять нагнітач Whipple, а також інші внутрішні та зовнішні поліпшення.

На виставці SEMA 2023 представили концепт-кар Mustang FP800S на базі Ford Mustang сьомого покоління. Спорткар отримав надбавку до потужності та унікальне оформлення екстер'єру. Про це розповіли на сайті Car and Driver.

Ford Mustang FP800S поки що виготовлений в єдиному екземплярі для виставки, але пізніше пакет доопрацювань стане для всіх власників спорткара. Головною особливістю є новий нагнітач Whipple, який доповнено поліпшеннями для повітряної та паливної систем.

Концепт-кар пофарбований у синій колір. Зовнішній вигляд доповнюють декоративні смуги чорного кольору та білі вставки на решітці радіатора. Колісні диски також пофарбовані в білий колір.

Ще однією зміною є вихлопна система Borla Extreme з чотирма вихлопними патрубками. Також спорткар став нижчим і отримав аеродинамічні елементи з вуглецевого волокна.

Ззаду встановлено чотири вихлопні патрубки Фото: Ford

В інтер'єрі встановлено два спортивних сидіння з оздобленням із білої шкіри. На підголівниках є логотип Ford Performance.

В інтер'єрі розмістили два спортивні сидіння Фото: Ford

Ford Mustang FP800S оснащений 5,0-літровим компресорним двигуном V8 потужністю 800 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає менш ніж чотири секунди. Пакет доопрацювань сумісний з механічною або автоматичною КПП.

Комплект поліпшень для Ford Mustang стане доступний вже цього року. Його вартість поки що невідома.

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