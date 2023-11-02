Китайці показали стильний електричний позашляховик за $27 300 (фото)

Fang Cheng Bao 3 може надійти в продаж уже до кінця цього року. Відомо, що позашляховик отримає потужну силову установку і багате оснащення.

Китайський автовиробник BYD показав компактний електричний позашляховик Fang Cheng Bao 3. Модель отримає стильний дизайн і доступний цінник. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Бренд Fang Cheng Bao зосереджений на виробництві позашляховиків. Новинка стане першою моделлю з повністю електричною силовою установкою.

Спереду Fang Cheng Bao 3 розташовані компактні фари, між якими знаходиться світлодіодна смуга. На бампері є невеликий повітрозабірник.

Між передніми фарами знаходиться світлодіодна смуга Фото: Weibo

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі. На задніх дверях розташоване запасне колесо.

Ззаду розташовані вузькі ліхтарі Фото: Weibo

Позашляховик отримав приховані бічні дверні ручки та широкі колісні арки з пластиковим захистом. На даху встановлено рейлінги.

Fang Cheng Bao 3 отримав приховані бічні дверні ручки Фото: Weibo

Габарити новинки поки що невідомі, але очікується, що колісна база становитиме близько 2720 мм. Також позашляховик отримає багате оснащення.

Fang Cheng Bao 3 оснастять двома електромоторами, які забезпечать привід на всі чотири колеса. Силова установка живитиметься від акумуляторної батареї від FinDreams. Запас ходу становитиме близько 400 км на одному заряді.

Новинка може дебютувати в Китаї вже наприкінці 2023 року. Початкова вартість позашляховика складе близько 200 000 юанів (27 300 доларів).

Раніше Фокус писав, що в Китаї надійшов у виробництво рамний позашляховик BAIC BJ40 другого покоління.