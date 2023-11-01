Китайський конкурент Toyota Land Cruiser за $25 тиисяч надійшов у виробництво (фото)

BAIC BJ40 доступний у трьох комплектаціях за ціною від 25 385 до 30 850 доларів. Позашляховик отримав багате оснащення і систему повного приводу.

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У Китаї надійшов у виробництво рамний позашляховик BAIC BJ40 другого покоління. Новинка буде доступна в трьох комплектаціях. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

BAIC BJ40 отримав стильний дизайн із компактними передніми фарами. На решітці радіатора розташовані денні ходові вогні.

Спереду розміщені компактні передні фари Фото: BAIC

Ззаду встановлені вертикальні ліхтарі. На задніх дверях є запасне колесо.

Ззаду встановлено вертикальні ліхтарі Фото: BAIC

Габарити BAIC BJ40 2023:

довжина — 4790 мм;

ширина — 1940 мм;

висота — 1895 мм;

колісна база — 2760 мм.

Дорожній просвіт позашляховика становить 230 мм. Також він має кути в'їзду і з'їзду 37 і 35 градусів відповідно.

В інтер'єрі встановлено комбінацію з двох великих дисплеїв. Їх доповнює цифрова панель приладів. Усередині розташовані п'ять посадкових місць.

В інтер'єрі встановлено два великі дисплеї Фото: BAIC

BAIC BJ40 оснащений 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 245 к.с. і 395 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Позашляховик має 11 режимів водіння. Розгін від 0 до 100 км/год займає 10 секунд.

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BAIC BJ40 уже доступний для замовлення в Китаї. Вартість новинки становить від 185 800 до 225 800 юанів (від 25 385 до 30 850 доларів).

Раніше Фокус писав, що в інтернеті опублікували перші фото позашляховика BAIC BJ30 другого покоління.