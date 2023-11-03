Ідеальний Prado: в Україні знайдено 16-річний японський позашляховик у новому стані (відео)

Lexus GX 470 більшу частину часу стояв у гаражі, тому за 16 років проїхав лише 13 тис. км. Рамний позашляховик вражає своїм збереженням.

В Одеській області виявлено капсулу часу Lexus GX 2007 року. Розкішний побратим Prado виглядає як новий. Про авто розповів у Facebook блогер Roma Urraco.

Позашляховик має вигляд як новий Фото: Roma Urraco Автомобіль зберігали в сухому гаражі Фото: Roma Urraco

Цей Lexus GX 470 за 16 років проїхав лише 13 186 км. Більшу частину часу рамний японський позашляховик простояв у сухому гаражі і саме цим пояснюється його збереження.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: Roma Urraco Інтер'єр позашляховика в хорошому стані Фото: Roma Urraco

Стан Lexus GX 470 близький до ідеального. Його лакофарбове покриття виглядає як нове, та й салон непогано виглядає. Днище автомобіля, рама і деталі ходової також відмінно збереглися. Власник зберігає позашляховик і не бажає продавати його.

Судячи з фото і відео, цей Lexus GX 470 прибув зі США. Його салон оздоблений шкірою і деревом, а у передніх сидінь передбачено електропривод.

Нагадаємо, що Lexus GX по суті, є більш розкішним преміальним варіантом Toyota Land Cruiser Prado. Модель Lexus GX 470 випускали з 2002 по 2009 роки. Рамний позашляховик оснащений 4,7-літровим V8 потужністю 263 к. с. і 5-ступінчастою автоматичною КПП.

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