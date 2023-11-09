Названо автомобілі 2023 року, якими найбільше задоволені їхні власники

Експерти проаналізували ступінь задоволеності власників преміальних і масових авто. Деякі автомобільні бренди мають дуже високий рівень лояльності.

Американські експерти назвали сучасні автомобілі, якими найбільше задоволені їхні власники. Цього року водії стали щасливішими завдяки зниженню ціни на нові моделі. Рейтинг опублікували на сайті JD Power.

Експерти заявили, що вартість авто стала одним із найважливіших факторів, які впливають на настрій клієнтів. Середній рейтинг задоволеності у 2023 році збільшився до 793 з 1000 балів. Минулого року цей показник становив 786 балів.

Покупці автомобілів масового ринку оцінили справедливість цін на 8,04 з 10 балів. У 2020 році цей показник був вищим — 8,14 бала.

Власники моделей Porsche залишаються найщасливішими клієнтами в преміумсегменті. Їхній рейтинг задоволеності склав 840 з 1000 балів. Друге місце посів бренд Infiniti (832 бали), а Alfa Romeo — третю позицію (824 бали).

Більшість клієнтів Porsche задоволені своїми авто Фото: Porsche

Топ 10 брендів за ступенем задоволеності власників авто преміумсегмента:

Porsche — 840 балів. Infiniti — 832 бали. Alfa Romeo — 824 бали. Lincoln — 820 балів. Volvo — 820 балів. Jaguar — 818 балів. Cadillac — 817 балів. Mercedes-Benz — 816 балів. Land Rover — 815 балів. Acura — 814 балів.

У сегменті масових моделей найзадоволенішими клієнтами стали власники автомобілів Buick (824 бали). Бренди GMC і Chevrolet набрали 821 і 812 балів відповідно.

Власники Buick виявилися найщасливішими в сегменті авто масового ринку Фото: General Motors

Топ 10 брендів за ступенем задоволеності власників авто масового ринку:

Buick — 824 бали. GMC — 821 бал. Chevrolet — 812 балів. Mitsubishi — 812 балів. Subaru — 808 балів. Jeep — 805 балів. Dodge — 802 бали. MINI — 802 бали. Nissan — 799 балів. Ford — 794 бали.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найкращі гібридні автомобілі, які можна купити у 2023 році.