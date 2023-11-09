У США власник багатомільйонної колекції раритетних авто виявився шахраєм

Наджиб Хан зміг видати собі кредит у розмірі 150 мільйонів доларів завдяки фінансовим махінаціям. Чоловік купив на частину грошей велику кількість раритетних авто.

У США суд засудив 70-річного Наджиба Хана до 97 місяців тюремного ув'язнення. Чоловік зібрав величезну колекцію раритетних автомобілів вартістю в десятки мільйонів доларів. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Наджиб Хан володів колекцією з більш ніж 240 розкішних автомобілів. У 2022 році він виставив деякі з них на аукціон.

Було доведено, що чоловік займався фінансовими махінаціями. Він виписував чеки та здійснював банківські перекази між кількома рахунками, які належали йому. Так він змушував банки оплачувати чеки, виписані на недостатні кошти.

Така схема дозволила Наджибу Хану видати собі кредит у розмірі 150 мільйонів доларів. Він майже одразу почав витрачати гроші.

Одним із перших придбань шахрая стали Ferrari 225 S Berlinetta 1952 року і Cooper-Jaguar T38 Mk II 1955 року. Ще через кілька років він купив три раритетні моделі Jaguar — XKSS 1957 року, E-Type Lightweight 1963 року і D-Type 1955 року. Деякі автомобілі в його колекції оцінюються в мільйони доларів.

Наджиб Хан був любителем раритетних спорткарів Фото: RM Sotheby's

Окружний суддя США Памела Баркер зобов'язала Наджиба Хана виплатити 121 мільйон доларів як компенсацію одному з банків і 27 мільйонів доларів клієнтам, у яких він вкрав гроші. Ще 9,8 мільйона доларів чоловікові доведеться виплатити Податковому управлінню США. Він не платив податки цілих п'ять років.

Щоб пом'якшити покарання, шахрай пішов на угоду зі слідством. Він зміг зберегти свій пенсійний фонд, пару ноутбуків, пістолет Glock, частину свого гардероба і позашляховик GMC Yukon 2005 року випуску.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціоні виставили колекцію рідкісних раритетних спорткарів Dodge і Plymouth.