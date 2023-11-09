Натхненний Каліфорнією: новітній Ford Mustang отримав оригінальну ретроверсію (фото)

Ford Mustang GT California Special на 1995 доларів дорожчий за стандартну модель. Пакет поліпшень пропонує безліч декоративних елементів.

Спорткар Ford Mustang отримав нову версію California Special. Вона натхненна культурою водіння Каліфорнії та має елементи ретростилю. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Ford Mustang GT California Special відрізняється від стандартної моделі наявністю унікальних штрихів синього кольору Rave Blue. Їх можна помітити на решітці радіатора, логотипах і колісних дисках.

Передні фари отримали чорну окантовку. Також з боків є декоративні смуги чорного та синього кольорів.

На кузові з'явилися декоративні смуги чорного і синього кольорів Фото: Ford

На Ford Mustang GT California Special встановлено 19-дюймові колісні диски кольору Carbonized Grey з акцентами Rave Blue. Для пакета Performance Pack передбачено унікальний дизайн із фрезерованою поверхнею.

Ford Mustang GT California Special отримав 19-дюймові колісні диски Фото: Ford

В інтер'єрі з'явилося перфороване оздоблення Navy Pier і шкіряна оббивка кольору Ebony Black. Крім цього всередині можна зустріти сині акценти кольору Raptor Blue.

В інтер'єрі присутнє оздоблення зі шкіри кольору Ebony Black Фото: Ford

Ford Mustang GT оснащений 5,0-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 480 к.с. і 567 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 10-ступінчастою АКПП або 6-ступінчастою "механікою".

Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,3 секунди. Максимальна швидкість становить 250 км/год.

Ford Mustang GT California Special уже доступний для замовлення на сайті виробника. Вартість пакета поліпшень становить 1995 доларів.

Раніше Фокус писав, що в США власник Ford Mustang GT 2024 модельного року перетворив спорткар на копію Блискавки Маккуїна з мультфільму "Тачки".