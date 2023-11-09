Свіжий дизайн і сучасні технології: нову Toyota Camry показали на першому фото

Toyota Camry нового покоління отримає повний привід і кілька гібридних установок на вибір. Також модель стане розкішнішою і технологічнішою.

Седан Toyota Camry наступного покоління показали на першому знімку. Модель отримає дизайн у новому фірмовому стилі бренду. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Перший тизер демонструє задню частину новинки. Помітно, що седан отримає вузькі ліхтарі, а на багажнику буде написано назву моделі.

Ззаду з'являться вузькі ліхтарі Фото: Toyota

Очікується, що нова Toyota Camry запозичить деякі елементи стилю від моделей Crown. Зокрема, вузькі передні фари та велику решітку радіатора.

Також тизер підтверджує, що седан запропонують із системою повного приводу. Заявлена і гібридна силова установка.

За чутками, Toyota Camry наступного покоління отримає гібридні силові установки від Crown потужністю від 236 до 340 к.с. Популярний атмосферний 3,5-літровий двигун V6 також можуть доповнити електромотором.

У майбутньому лінійку може поповнити та Plug-in гібрид. Його потужність становитиме близько 380 к.с.

Офіційна прем'єра нової Toyota Camry відбудеться вже 14 листопада. Тоді й стане відомо більше подробиць про новинку.

Раніше Фокус писав, що на шоу SEMA презентували пакет доопрацювань для пікапа Toyota Tundra 2023.