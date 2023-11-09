Забутий раритет: 60-річний спорткар Chevrolet простояв 43 роки в гаражі (фото)

Цей Chevrolet Nova SS провів усі 60 років в одній родині. Спорткар має непоганий стан і оснащений 220-сильним двигуном.

У США на продаж виставили раритетний спорткар Chevrolet Nova SS 1963 року випуску. Автомобіль не виїжджав на дороги з 1980 року. Подробиці про авто розповіли в оголошенні на eBay.

Цей Chevrolet Nova SS був куплений новим у 1963 році. Відтоді спорткар провів усе життя в одній родині.

Попри те, що автомобіль стояв у гаражі 43 роки, він непогано зберігся. На кузові присутні незначні сліди корозії та пошкодження.

На кузові є кілька пошкоджень Фото: ebay.com

В інтер'єрі встановлені червоні шкіряні сидіння, які мають відмінний стан. Автомобіль має багату комплектацію, до якої входять радіо та кондиціонер.

Інтер'єр має відмінний стан Фото: ebay.com

Продавець заявив, що спорткар не потребує термінового ремонту. Єдиними недоліками є пошкодження кузова, але вони не критичні. Пробіг автомобіля становить 117 482 км.

Chevrolet Nova SS оснащений 4,6-літровим рядним шестициліндровим двигуном потужністю 220 к.с. Він працює в парі з 2-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Торги за цей Chevrolet Nova SS закінчуються через 5 днів. Наразі максимальна ставка за лот становить 8300 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в США виявили рідкісний суперкар De Tomaso Pantera 1972 року.