Покинутий раритет: у сараї знайшли знаменитий американський спорткар 70-х (фото)

Pontiac Firebird Trans Am був культовою спортивною моделлю 70-х років. Цей екземпляр оснащений потужним двигуном, але потребує ремонту.

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У США на продаж виставили спорткар Pontiac Firebird Trans Am 1979 року випуску. Цей автомобіль довгі роки простояв у сараї. Подробиці про авто повідомили в оголошенні на eBay.

Pontiac Firebird другого покоління випускали з 1970 до 1981 року. Модифікація Trans Am була топовою версією моделі, що пропонувала безліч поліпшень, зокрема потужніший двигун.

Попри те, що спорткар довгий час не експлуатувався, він все ще має непоганий стан. Проте на днищі є сліди корозії та деякі пошкодження.

Кузов спорткара також потребує ремонту. Крім цього спереду немає фар, а на бампері є кілька пошкоджень.

Майбутньому власнику потрібно буде встановити передні фари Фото: ebay.com

Інтер'єр авто необхідно відновити. Сидіння були сильно пошкоджені, а деякі датчики не працюють.

Інтер'єр необхідно відновити Фото: ebay.com

Pontiac Firebird Trans Am оснащений 6,6-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 220 к.с. і 434 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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Торги за спорткар закінчуються через два дні. Наразі максимальна ставка за лот становить 4 750 доларів.

Раніше Фокус розповів, що в США виявили рідкісний суперкар De Tomaso Pantera 1972 року.