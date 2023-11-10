Наскільки сильно електромобілі схильні до ризику загоряння — дослідження

Експерти розвіяли деякі міфи про безпеку електромобілів і пояснили, чому пожежі таких авто складно погасити. Також названо головні причини загоряння електрокарів.

Ризик загоряння електромобілів викликає стурбованість у багатьох автомобілістів. Британські експерти вивчили, чи небезпечніші електричні моделі за традиційні авто з ДВЗ. Про це розповіли на сайті Autocar.

Експерти зазначили, що загорітися можуть усі автомобілі, незалежно від силової установки. Проте пожежі електромобілів складніше загасити.

Як часто трапляються пожежі електромобілів?

У світі зафіксовано більше випадків загоряння авто з ДВЗ, ніж електромобілів Фото: ABC News

Попри те, що пожежі електромобілів привертають багато уваги з боку громадськості, це не дуже часте явище. Наприклад, у Великій Британії з липня 2022 року по червень 2023 року було зафіксовано 239 таких інцидентів.

У 2019 році сталося близько 1898 пожеж, пов'язаних із бензиновими та дизельними авто. За цей період було зафіксовано лише 54 випадки загоряння електрокарів.

Дослідження Шведського агентства з надзвичайних ситуацій показало, що автомобілі з ДВЗ спалахують у 19 разів частіше за електромобілі. Збільшення кількості пожеж електрокарів здебільшого пов'язане зі зростанням їхньої популярності за останні роки.

Чому пожежі електромобілів складно загасити?

Електромобілі мають безліч відмінностей від традиційних авто. Тому такі пожежі складніше загасити.

Займання електричних моделей часто супроводжуються шиплячим шумом і вибухами. Також електромобілі можуть повторно спалахнути навіть через кілька тижнів.

Пожежні служби використовують одразу кілька методів боротьби із загорянням електромобілів. Деякі з них довели свою ефективність.

Перед ліквідацією пожежі електрокара важливо визначити його модель. Так рятувальники знатимуть розташування акумуляторної батареї та ізолюючих вимикачів.

Крім цього пожежники часто використовують велику кількість води, щоб загасити полум'я. Таким чином вдається охолодити акумуляторну батарею, щоб запобігти повторному загорянню.

Після ліквідації пожежі електромобілі доставляють у безпечне місце. Головне — тримати їх якомога далі від будівель та інших авто.

Ще одним способом боротьби з повторним загорянням є занурення електрокара у воду. Його опускають у контейнер, у який можна закачувати рідину, і тримають так кілька днів.

Причини загоряння електромобілів

Чимало виявлених на сьогодні випадків загоряння акумуляторних батарей пов'язані з ДТП або іншими пошкодженнями конструкції електромобілів. Автовиробники роблять корпуси батарей з матеріалів підвищеної міцності, але їхня цілісність може бути порушена при сильному ударі.

Ще однією поширеною причиною загоряння електромобілів є несправні зарядні пристрої або кабель. Це може призвести до короткого замикання і викликати збої в роботі акумуляторної батареї.

Головна проблема полягає в тому, що акумуляторні батареї запалюються досить довго. Якщо пошкодження не виявити вчасно, то загоряння може статися навіть через кілька днів через ланцюгову реакцію.

Сучасні електрокари мають просунуті алгоритми контролю температури батареї. Також убезпечити власників електромобілів може допомогти перехід з літій-іонних елементів на твердотільні.

Раніше Фокус писав, що експерти порівняли вартість експлуатації електромобілів з їхніми бензиновими конкурентами.