Умільці створили найшвидший дерев'яний візок з реактивним двигуном (відео)

Цей дерев'яний візок амішів оснащений двигуном Boeing 502-12. Транспортний засіб залишає за собою вогняне полум'я, а рівень шуму сягає майже 180 децибелів.

У США умільці встановили реактивний двигун на дерев'яний візок амішів. Це може бути найшвидший транспортний засіб у своєму класі. Про це розповіли на сайті The Drive.

Ініціатором цього проєкту став механік Чад Кларк. Він вирішив побудувати незвичайний транспортний засіб разом зі своїм другом Майком Монтером.

На переобладнання воза знадобилося близько 800 годин роботи. Найскладнішим виявилося встановлення двигуна Boeing 502-12. Для нього виготовили сталевий підрамник.

Умільцям знадобилося близько 800 годин роботи для доопрацювання воза Фото: Facebook

З такою силовою установкою візок часто бере участь у драг-рейсингу на чверть милі. При цьому колеса досі виготовлені з дерева.

Команді одного разу вдалося розігнати свій винахід до 96 км/год. При цьому рівень шуму сягає майже 180 децибелів.

Цей візок став популярним після того, як на нього звернули увагу популярні блогери. Серед них Supercar Blondie, яка опублікувала відео з нею на своїй сторінці у Facebook.

Чад і Майк планують удосконалити візок, зробивши його ще швидшим. При цьому вони не збираються відмовлятися від дерев'яних коліс, щоб зберегти антураж.

Раніше Фокус повідомляв, що болгарська фірма Alieno готує до виробництва надпотужний суперкар Unum з реактивними прискорювачами.