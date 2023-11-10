Автошколи не потрібні: українці зможуть самостійно готуватися до іспиту на права
Українці зможуть скласти теоретичний іспит на права, не відвідуючи автошколи. Уряд дозволив самостійно вивчати Правила дорожнього руху.
Незабаром майбутні водії зможуть відмовитися від відвідування автошкіл і самотужки готуватися до теоретичного іспиту на права. Порядок його складання вже затвердив Кабінет Міністрів. Про це написав у Telegram Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, нововведення впроваджують у рамках реформи сервісних центрів МВС, яку розпочали влітку нинішнього року. Вони набудуть чинності після офіційної публікації нормативного акта.
Майбутнім водіям буде надано вибір — вивчати ПДР України та будову автомобіля в автошколі або самостійно. Щоб скласти теоретичний іспит на права, потрібно буде звернутися в будь-який сервісний центр МВС. Згодом тести можна буде скласти і в Центрах надання адміністративних послуг.
Ігор Клименко наголосив, що нові правила буде впроваджено і для проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю". Це полегшить підготовку до іспиту людям з обмеженими можливостями та пораненим бійцям.
Звичайно ж, нововведення поширюються виключно на навчання теорії. Уроки водіння в автошколах залишаються.
Самостійне вивчення ПДР — не рідкість у європейських країнах. Воно передбачене в Бельгії, Великій Британії, Іспанії та Нідерландах.
Раніше Фокус повідомляв, що для навчальних авто в Україні введено нове позначення.
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