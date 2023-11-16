Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна: розкрито подробиці лімузина лідера Китаю (відео)

Hongqi N701 заснований на серійній моделі, але має безліч відмінностей, включно з інноваційними системами захисту. Для візиту в США було виготовлено два таких авто.

У США відбулася довгоочікувана зустріч президента Джо Байдена та голови Китаю Сі Цзіньпіна. Візит іноземного лідера також запам'ятався незвичним лімузином, на якому він пересувався Штатами. Подробиці про авто розповіли на сайті Carscoops.

Джо Байден часто їздить на унікальному лімузині Cadillac "the Beast". Автомобіль вирізняється наявністю передових систем захисту, включно з броньованим кузовом і надміцними шинами.

Сі Цзіньпін також цінує безпеку, тому для нього виготовили унікальну модель. Цей лімузин має кодову назву Hongqi N701. Він заснований на серійному седані L5, але має безліч відмінностей.

Hongqi N701 буде випущено обмеженим тиражем Фото: Скриншот

Довжина автомобіля китайського лідера становить близько 5,5 метра. На авто встановлено 21-дюймові колісні диски, які взуті в куленепробивні шини. Скло і кузов також захищені від пострілів зі штурмових гвинтівок.

Крім цього лімузин може витримувати вибухи невеликих бомб і має систему стиснення повітря, що захищає його від хімічних атак. Інші системи безпеки тримають у секреті.

Лімузин отримав передові системи безпеки Фото: Скриншот

Hongqi N701 вже помічали під час поїздок Сі Цзіньпіна до Гонконгу та Росії. Для зустрічі з Джо Байденом було виготовлено два таких авто.

З чуток, лімузин оснащений 6,0-літровим двигуном V12 потужністю близько 410 к.с. Максимальна швидкість становить понад 200 км/год.

Раніше Фокус писав, що на аукціоні виставили незвичайний лімузин на базі Range Rover Vogue 1994 року.