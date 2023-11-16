Недорогий китайський електрокросовер із запасом ходу 770 км надійшов у виробництво (фото)

GAC Aion Hyper HT доступний тільки із заднім приводом і електромотором потужністю до 340 сил. Новинка здатна проїхати до 770 км на одному заряді.

Електрокросовер GAC Aion Hyper HT дебютував у Китаї. Новинка отримала стильний дизайн, бюджетний цінник і великий запас ходу. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

GAC Aion Hyper HT отримав мінімалістичний дизайн із краплеподібними передніми фарами. Також спереду розташовані денні ходові вогні та повітрозабірник.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок. На бампері є компактний дифузор.

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі Фото: autohome.com.cn

Габарити GAC Aion Hyper HT:

довжина — 4935 мм;

ширина — 1920 мм;

висота — 1700 мм;

колісна база — 2935 мм.

GAC Aion Hyper HT отримав незвичайні задні двері типу "крило чайки", як у Tesla Model X. Крім цього модель має приховані дверні ручки.

В інтер'єрі розміщені 14,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та цифрова панель приладів. До списку оснащення входять 22 динаміки Dolby Atmos, дві бездротові зарядки, підігрів сидінь і 10-точковий масаж для пасажирів переднього ряду.

В інтер'єрі встановлено великий дисплей Фото: GAC

GAC Aion Hyper HT оснащений електромотором потужністю 245/340 к.с. і 355/430 Нм крутного моменту. Модель доступна тільки із заднім приводом. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,8 або 5,8 секунди залежно від версії.

Електрокросовер доступний з акумуляторними батареями місткістю від 70 до 93 кВт⋅год. Запас ходу становить від 550 до 770 км на одному заряді.

GAC Aion Hyper HT уже доступний для покупки в Китаї. Початкова вартість новинки становить 213 900 юанів (29 520 доларів).

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