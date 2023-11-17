Зразкова надійність: старий пікап Ford зміг завестися після 65 років простою (відео)
Блогери знайшли біля покинутого сараю раритетний пікап Ford Model 51 Half-ton. Автомобіль попри свою непросту долю, зміг завестися.
У США виявили покинутим пікап Ford Model 51 Half-ton 1939 року випуску. Цей автомобіль провів 65 років на вулиці, тому його важко назвати раритетною "капсулою часу". Відео опублікували на YouTube-каналі Jennings Motor sports.
Цей пікап не експлуатувався близько 65 років. Автомобіль отримав безліч пошкоджень і сильно постраждав від корозії за цей довгий час.
Тепер Ford Model 51 Half-ton потребує реставрації. Блогери доставили автомобіль у сарай і оглянули його.
На кузові залишилися сліди оригінальної зеленої фарби. Рама також все ще підлягає відновленню. На місці залишилися фари та навіть решітка радіатора.
Найбільшим відкриттям стало те, що двигун пікапа вдалося запустити. Це вдалося після невеликого очищення та встановлення нового акумулятора.
Ford Model 51 Half-ton оснащений 3,6-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 85 к.с. Він працює в парі з 3-ступінчастою механічною коробкою передач.
Блогери планують відновити пікап і повернути його на дороги. Проте для цього їм доведеться виконати дуже багато роботи.
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