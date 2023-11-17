Культовий спортивний седан Mercedes-Benz 90-х повернуть у виробництво (фото)

Рестомод отримає сучасні технології та потужніший двигун порівняно з оригінальною моделлю. Седан буде випущено обмеженим тиражем у 100 екземплярів.

Компанія HWA розробляє рестомод спортивного седана Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II. Керівником проєкту є один із засновників AMG Ганс-Вернер Ауфрехт. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Оригінальний Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II було випущено обмеженим тиражем у 502 екземпляри. Це топова версія моделі, яка вирізняється поліпшеною підвіскою і потужнішим двигуном.

Автори проєкту заявили, що рестомод збереже всі головні риси оригінального седана, але отримає сучасні технології. Новинка отримала назву HWA EVO.

Рестомод відрізнятиметься ширшими колісними арками, а також отримає нові бампери та збільшений сплітер. Зовнішній вигляд доповнять аеродинамічні колісні диски.

Рестомод також отримає масивне заднє антикрило Фото: HWA

У розробці авто братиме участь дизайнер Khyzyl Saleem, який став популярним завдяки своїм яскравим концепт-карам на основі популярних автомобілів. У його роботах часто можна зустріти поєднання футуристичних елементів і ретростилю.

Поки що невідомо, яку силову установку отримає рестомод. За чутками, це буде 4,0-літровий турбований двигун V8 потужністю понад 500 к.с.

Загалом планується побудувати 100 екземплярів HWA EVO. Перші зібрані автомобілі передадуть клієнтам у 2025 році. Вартість моделі складе 714 000 євро (774 000 доларів).

Раніше Фокус писав, що у седана Mercedes S-Class W223 з'явилася нова надпотужна версія.