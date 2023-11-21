Дизель, електро або водень: презентовано новий Renault Master 2024 (фото)

Renault Master 2024 став виразнішим на вигляд і отримав набір сучасних технологій. Електричній версії фургона збільшили запас ходу до 410 км.

У Ліоні на виставці Solutrans 2023 презентували новий Renault Master четвертого покоління. Комерційна модель надійде в продаж із весни 2024 року. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті французького виробника.

Новий Renault Master став виразнішим на вигляд — у фургона величезна решітка радіатора, високий капот і вигнуті світлодіодні фари. Такий кузов вийшов обтічнішим — коефіцієнт лобового опору знижено на 20%.

Модель запропонують у вантажних, вантажопасажирських і пасажирських версіях Фото: Renault

Як і раніше, палітра Renault Master дуже широка — загалом запропонують 20 різних версій. Модель буде доступна у вантажних, вантажопасажирських і пасажирських варіантах із переднім або заднім приводом. Об'єм вантажного відсіку становить від 11 до 22 кубометрів, а вантажопідйомність становить до 4 тонн.

У салоні Renault Master 2024 поліпшено матеріали оздоблення та збільшено кількість відсіків для дрібної поклажі — їхній сумарний об'єм зріс до 135 л. З'явилися роз'єми USB-C та нова мультимедіа OpenR Link із 10-дюймовим тачскрином і вбудованими сервісами Google, також розширено перелік систем безпеки.

У салоні з'явився 10-дюймовий тачскрин Фото: Renault

Новий Renault Master зі старту запропонують у дизельних версіях на 102, 130, 150 і 170 к. с. з 6-ступінчастою механічною або новою 9-ступінчастою автоматичною КПП.

З'явилися й електромобілі Renault Master потужністю 130 і 143 к. с. Їм запропонують батареї ємністю 40 і 87 кВт∙год: запас ходу становитиме 180 і 410 км відповідно.

Обсяг вантажного відсіку становить від 11 до 22 кубометрів Фото: Renault

Зарядка постійним струмом займає 4 години, а постійним на 55% — 30 хвилин. З'явилася й функція двонаправленої зарядки — від авто можна живити електрообладнання. Пізніше також з'являться версії з водневими паливними комірками.

Раніше Фокус розповідав, що новітній електромобіль Renault залишає ринок після всього року на конвеєрі.

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