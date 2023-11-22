Українці вже можуть скласти іспити на права без навчання в автошколі: як це зробити

Тести на права в Україні тепер можна скласти після самостійної підготовки, не відвідуючи автошколу. Для цього необхідно звернутися в сервісний центр МВС.

Відсьогодні, 22 листопада, майбутні водії можуть складати теоретичний іспит на права, не навчаючись в автошколі. Відповідна постанова Кабінету Міністрів набула чинності. Про це повідомляється на сайті Головного сервісного центру МВС.

Скласти іспит на права вже можна в сервісних центрах МВС, а пізніше така можливість з'явиться і в Центрах надання адміністративних послуг. Майбутні водії мають записатися на іспит онлайн або ж у терміналі сервісного центру МВС.

Документи, необхідні для складання теоретичного іспиту на права:

посвідчення особи — паспорт громадянина України, ID-картка або закордонний паспорт (з довідкою про місце проживання);

ідентифікаційний номер;

медична довідка, що свідчить про допуск до керування транспортом;

водійські права — якщо відкривається нова їхня категорія.

Перед складанням іспиту необхідно попередити адміністратора про самостійне вивчення ПДР та іншого теоретичного матеріалу. На 20 тестових питань виділяється 20 хвилин. Допускаються дві помилки, а перескладання можливе не раніше, ніж через 10 днів. Вартість процедури становить 13 гривень.

За умови успішного складання тестів на права майбутні водії можуть звернутися до автошколи і розпочати навчання водінню з інструктором — самостійна підготовка в цьому разі вже не дозволяється.

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