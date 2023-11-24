Hyundai показали преміальний кросовер для серйозного бездоріжжя (фото)

Тюнінг Genesis GV70 поліпшив прохідність кросовера. Йому збільшили кліренс і додали позашляхову гуму.

Кросовер Genesis GV70 отримав нову версію Project Overland. Модель від преміум-підрозділу Hyundai підготували до серйозного бездоріжжя і презентують на автошоу в Ессені. Про це повідомляється на сайті компанії Delta 4X4.

На даху з'явився багажник для різного спорядження Фото: Genesis

Саме це німецьке ательє, яке спеціалізується на створенні позашляхової техніки, виконало тюнінг Genesis GV70. Кросовер Project Overland присвятили 40-річчю Delta 4X4.

Кліренс Genesis GV70 збільшено на 50 мм (до 235 мм) і з'явився захист днища. Колісні арки розширені, щоб вмістити сталеві 18-дюймові диски Classic B Rugged з позашляховими шинами Continental ATR.

У передній бампер додали світлодіодні "протитуманки". Додаткові світлодіодні фари з'явилися і на даху, а ще там встановлено багажник для різного спорядження.

Кліренс кросовера збільшено на 50 мм Фото: Genesis

Кросовер Genesis GV70 Project Overland оснащений 2,2-літровим турбодизелем потужністю 210 к.с. Він отримав 8-ступінчасту автоматичну КПП і повний привід, який можна підключити. Розгін до 100 км/год займає близько 8 с.

Раніше Фокус розповідав, що для діджея Tiësto виконали ексклюзивний тюнінг Rolls-Royce Cullinan.

Також ми писали, що в Україні бачили 800-сильний тюнінгований кросовер Mercedes.