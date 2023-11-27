Кросовер Audi Q3 нового покоління повністю розсекретили до прем'єри (фото)

Кросовер Audi Q3 наступного покоління розділить платформу з новим Volkswagen Tiguan. Новинку запропонують із гібридними установками потужністю до 268 сил.

Кросовер Audi Q3 третього покоління готується до свого дебюту у 2024 році. Новинка отримає змінений дизайн і нові технології. Про це розповіли на сайті Motor1.

Тестові прототипи Audi Q3 вперше помітили ще у вересні цього року. Вони були покриті камуфляжем, але ключові зміни можна розгледіти.

Наступне покоління кросовера сильно відрізнятиметься від поточної моделі. Спереду з'явиться роздільна оптика та широка решітка радіатора з новим візерунком.

Спереду буде встановлена роздільна оптика Фото: Motor1.com

Задні ліхтарі стануть тоншими порівняно з кросовером другого покоління. Вони будуть виконані в стилі електромобіля Q4 e-tron.

Також третє покоління кросовера стане останнім із двигуном внутрішнього згоряння. Новинка буде заснована на платформі MQB Evo, яку вона розділить із Volkswagen Tiguan.

Очікується, що Audi Q3 третього покоління запропонують із гібридними силовими установками потужністю від 201 до 268 к.с. Базовим стане "м'який" гібрид із 1,5-літровим турбованим двигуном потужністю 130 к.с.

Audi Q3 збиратимуть в угорському Дьєрі. Модель Audi Q2 скоро знімуть із виробництва, після чого новинка стане найдоступнішим кросовером бренду.

Раніше Фокус писав, що кросовер Audi Q5 наступного покоління вперше показали в офіційному тизері.