Кросовер Audi Q5 нового покоління розсекретили до прем'єри (фото)

Наступне покоління Audi Q5 стане технологічнішим і безпечнішим за попередника. Кросовер запропонують із кількома силовими установками на вибір, включно з "м'яким" гібридом.

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Кросовер Audi Q5 наступного покоління вперше показали в офіційному тизері. Він демонструє передню оптику новинки. Про це розповіли на сайті AutoExpress.

Нове покоління Audi Q5 отримає більш сучасний дизайн із вузькими передніми фарами та зменшеною решіткою радіатора. На бампері встановлять кілька повітрозабірників.

Audi Q5 отримає матричні фари Фото: Audi

Новинка залишиться впізнаваною, але її дизайн матиме більше схожості з електричними моделями e-tron. Проте виробник візуально підкреслить те, що кросовер отримає ДВЗ.

Кросовер неодноразово помічали під час тестів на дорогах. Тестовий прототип трохи більший за поточну модель, але має знайомий силует.

Audi Q5 наступного покоління розділить інтер'єр з електрокросовером Q6 e-tron. Всередині з'являться три великі дисплеї та кілька варіантів внутрішнього оздоблення на вибір.

Інтер'єр Audi Q5 багато в чому буде схожий з Q6 e-tron Фото: Audi

Новий Audi Q5 запропонують із кількома силовими установками на вибір. Заявлено бензинові та дизельні двигуни, а також 48-вольтовий "м'який" гібрид.

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Наступне покоління кросовера можуть представити вже на початку 2024 року. Модель надійде у виробництво трохи пізніше.

Раніше Фокус повідомляв, що на перегоновому треку Нюрбургринг помітили заряджений суперкар Audi R8 у стилі боліда GT3.