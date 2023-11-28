В Україні помітили рідкісного італійського конкурента Mercedes E-Class (фото)

Lancia Thesis була флагманською моделлю італійського бренду у 2000-х роках. Седан пропонувався з кількома двигунами на вибір і вирізнявся розкішним інтер'єром.

У Києві помітили рідкісний седан бізнес-класу Lancia Thesis 2003 року випуску. Цей автомобіль відрізнявся від конкурентів незвичайним дизайном. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Lancia Thesis випускалася з 2002 до 2009 року. За цей час було випущено 15 941 екземпляр цієї моделі.

Спереду розташовані ромбовидні фари в стилі емблеми бренду. Між ними знаходиться велика хромована решітка радіатора.

Форма передніх фар повторює логотип Lancia Фото: Topcars UA

Ззаду встановлені довгі вертикальні ліхтарі. Також модель має елегантний силует.

Габарити Lancia Thesis:

довжина — 4888 мм;

ширина — 1830 мм;

висота — 1465 мм;

колісна база — 2803 мм.

Lancia Thesis отримала більш сучасний інтер'єр порівняно з попередниками. В оздобленні використовуються високоякісна шкіра, алькантара і вставки з дерева.

Lancia Thesis мала найрозкішніший інтер'єр у модельному ряду бренду Фото: Topcars UA

До списку оснащення входять дисплей інформаційно-розважальної системи, тризонний клімат-контроль, сидіння з повітряними подушками та мультифункціональне кермо. Топові версії пропонували аудіосистему Hi-Fi Bose Sound System на 300 Вт.

Помічена в Києві Lancia Thesis оснащена 2,4-літровим турбодизелем потужністю 175 к.с. і 380 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 10,2 секунди. Максимальна швидкість становить 220 км/год.

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